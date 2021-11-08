Національний банк України продовжує знижувати курс євро й долара до гривні.

На понеділок Нацбанк встановив курс 26,1 грн/1$.

Євро порівняно з 5 листопада здешевшало майже на 19 копійок і становить 30,1 грн/1€.

8 листопада впала ціна також на польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 08.11:

$1 – 26,1 грн;

€1 – 30,1 грн;

1 польський злотий – 6,54 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

2 листопада народні депутати закінчили розгляд поправок до закону України про державний бюджет на 2022 рік №6000.

273 парламентарі проголосували за ухвалення документу за основу і в цілому в першому читанні.

Тепер Кабінет міністрів із урахуванням поправок має підготувати законопроект до розгляду в другому читанні.

Згідно з документом, ВВП у 2022 році буде встановлено на рівні 5 368,7 млрд грн, зростання економіки передбачене на рівні 3,8%.

На обслуговування держборгу наступного року мають витратити 181,4 млрд грн, на погашення – 393,3 млрд грн.