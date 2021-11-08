Національний банк України продовжує знижувати курс євро й долара до гривні.
На понеділок Нацбанк встановив курс 26,1 грн/1$.
Євро порівняно з 5 листопада здешевшало майже на 19 копійок і становить 30,1 грн/1€.
8 листопада впала ціна також на польський злотий та російський рубль.
Курс валют в Україні від НБУ на 08.11:
- $1 – 26,1 грн;
- €1 – 30,1 грн;
- 1 польський злотий – 6,54 грн;
- 10 російських рублів – 3,67 грн.
2 листопада народні депутати закінчили розгляд поправок до закону України про державний бюджет на 2022 рік №6000.
273 парламентарі проголосували за ухвалення документу за основу і в цілому в першому читанні.
Тепер Кабінет міністрів із урахуванням поправок має підготувати законопроект до розгляду в другому читанні.
Згідно з документом, ВВП у 2022 році буде встановлено на рівні 5 368,7 млрд грн, зростання економіки передбачене на рівні 3,8%.
На обслуговування держборгу наступного року мають витратити 181,4 млрд грн, на погашення – 393,3 млрд грн.