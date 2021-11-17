Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро снова дешевеет: курс валют на 17 ноября

Татьяна Забожко редактор ленты
євро_валюта_курс валют_гроші

Национальный банк Украины повысил курс доллара и понизил курс евро к гривне.

На среду Нацбанк установил курс 26,41 грн/1$.

Евро после подорожания на четверть гривны во вторник 17 ноября стоит на 12 копеек меньше – 30,03 грн/1€.

Несколько потеряли свои позиции в среду также польский злотый и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 17.11:

  • $1 – 26,41 грн;
  • €1 – 30,03 грн;
  • 1 польский злотый – 6,46 грн;
  • 10 российских рублей – 3,6 грн.

курс валют 17 листопада 2021

15 ноября Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления жилищных субсидий незащищенным категориям граждан.

Изменения, в частности, будут касаться жителей населенных пунктов на линии столкновения, которые из-за за вооруженной агрессии РФ остались без тепло- или газоснабжения и используют бытовые электроприборы для обогрева помещений.

Кроме того, право на субсидию будут иметь:

  • владельцы самодельных транспортных средств или мотоциклов (которые стоят не более 24 тыс. грн и были приобретены меньше чем пять лет назад);
  • собственники жилья, приобретенного за бюджетный счет;
  • лица, не имеющие доходов, потому что находятся в отпуске по уходу за ребенком до шести лет (по заключению врача).

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка