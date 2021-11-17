Национальный банк Украины повысил курс доллара и понизил курс евро к гривне.

На среду Нацбанк установил курс 26,41 грн/1$.

Евро после подорожания на четверть гривны во вторник 17 ноября стоит на 12 копеек меньше – 30,03 грн/1€.

Несколько потеряли свои позиции в среду также польский злотый и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 17.11:

$1 – 26,41 грн;

€1 – 30,03 грн;

1 польский злотый – 6,46 грн;

10 российских рублей – 3,6 грн.

15 ноября Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления жилищных субсидий незащищенным категориям граждан.

Изменения, в частности, будут касаться жителей населенных пунктов на линии столкновения, которые из-за за вооруженной агрессии РФ остались без тепло- или газоснабжения и используют бытовые электроприборы для обогрева помещений.

Кроме того, право на субсидию будут иметь: