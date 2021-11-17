Национальный банк Украины повысил курс доллара и понизил курс евро к гривне.
На среду Нацбанк установил курс 26,41 грн/1$.
Евро после подорожания на четверть гривны во вторник 17 ноября стоит на 12 копеек меньше – 30,03 грн/1€.
Несколько потеряли свои позиции в среду также польский злотый и российский рубль.
Курс валют в Украине от НБУ на 17.11:
- $1 – 26,41 грн;
- €1 – 30,03 грн;
- 1 польский злотый – 6,46 грн;
- 10 российских рублей – 3,6 грн.
15 ноября Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления жилищных субсидий незащищенным категориям граждан.
Изменения, в частности, будут касаться жителей населенных пунктов на линии столкновения, которые из-за за вооруженной агрессии РФ остались без тепло- или газоснабжения и используют бытовые электроприборы для обогрева помещений.
Кроме того, право на субсидию будут иметь:
- владельцы самодельных транспортных средств или мотоциклов (которые стоят не более 24 тыс. грн и были приобретены меньше чем пять лет назад);
- собственники жилья, приобретенного за бюджетный счет;
- лица, не имеющие доходов, потому что находятся в отпуске по уходу за ребенком до шести лет (по заключению врача).