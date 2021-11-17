Національний банк України підвищив курс долара й знизив курс євро до гривні.

На середу Нацбанк встановив курс 26,41 грн/1$.

Євро після здорожчання на чверть гривні у вівторок 17 листопада коштує на 12 копійок менше – 30,03 грн/1€.

Дещо втратили свої позиції в середу й польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 17.11:

$1 – 26,41 грн;

€1 – 30,03 грн;

1 польський злотий – 6,46 грн;

10 російських рублів – 3,6 грн.

15 листопада Кабінет міністрів України змінив порядок надання житлових субсидій незахищеним категоріям громадян.

Зміни, зокрема, стосуватимуться жителів населених пунктів на лінії зіткнення, які через збройну агресію РФ залишилися без тепло- або газопостачання та використовують побутові електроприлади для обігріву приміщень.

Крім того, право на субсидію матимуть: