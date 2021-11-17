Національний банк України підвищив курс долара й знизив курс євро до гривні.
На середу Нацбанк встановив курс 26,41 грн/1$.
Євро після здорожчання на чверть гривні у вівторок 17 листопада коштує на 12 копійок менше – 30,03 грн/1€.
Дещо втратили свої позиції в середу й польський злотий та російський рубль.
Курс валют в Україні від НБУ на 17.11:
- $1 – 26,41 грн;
- €1 – 30,03 грн;
- 1 польський злотий – 6,46 грн;
- 10 російських рублів – 3,6 грн.
15 листопада Кабінет міністрів України змінив порядок надання житлових субсидій незахищеним категоріям громадян.
Зміни, зокрема, стосуватимуться жителів населених пунктів на лінії зіткнення, які через збройну агресію РФ залишилися без тепло- або газопостачання та використовують побутові електроприлади для обігріву приміщень.
Крім того, право на субсидію матимуть:
- власники саморобних транспортних засобів або мотоциклів (що коштують не більше 24 тис. грн та були придбані менше ніж п’ять років тому);
- власники житла, придбаного за бюджетний кошт;
- особи, які не мають доходів, тому що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до шести років (за висновком лікаря).