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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро знову дешевшає: курс валют на 17 листопада

Тетяна Забожко редакторка стрічки
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Національний банк України підвищив курс долара й знизив курс євро до гривні.

На середу Нацбанк встановив курс 26,41 грн/1$.

Євро після здорожчання на чверть гривні у вівторок 17 листопада коштує на 12 копійок менше – 30,03 грн/1€.

Дещо втратили свої позиції в середу й польський злотий та російський рубль.

Курс валют в Україні від НБУ на 17.11:

  • $1 – 26,41 грн;
  • €1 – 30,03 грн;
  • 1 польський злотий – 6,46 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6 грн.

курс валют 17 листопада 2021

15 листопада Кабінет міністрів України змінив порядок надання житлових субсидій незахищеним категоріям громадян.

Зміни, зокрема, стосуватимуться жителів населених пунктів на лінії зіткнення, які через збройну агресію РФ залишилися без тепло- або газопостачання та використовують побутові електроприлади для обігріву приміщень.

Крім того, право на субсидію матимуть:

  • власники саморобних транспортних засобів або мотоциклів (що коштують не більше 24 тис. грн та були придбані менше ніж п’ять років тому);
  • власники житла, придбаного за бюджетний кошт;
  • особи, які не мають доходів, тому що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до шести років (за висновком лікаря).

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