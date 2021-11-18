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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар дорожает шестой день подряд: курс валют на 18 ноября

Татьяна Забожко редактор ленты
Доллар дорожает шестой день подряд: курс валют на 18 ноября

Национальный банк Украины едва заметно понизил курс евро и повысил курс доллара к гривне.

В четверг доллар подорожал на 10 копеек и составляет уже 26,51 грн/1$.

Тенденция к повышению цены на американскую валюту сохраняется в течение шести банковских дней, начиная с 11 ноября. Неделю назад доллар стоил 26,06 грн.

Европейская валюта 18 ноября стоит почти на три копейки дешевле, чем в среду – 30 грн/1€.

Польский злотый подешевел на копейку, а российский рубль, наоборот, подорожал на пять.

Курс валют в Украине от НБУ на 18.11:

  • $1 – 26,51 грн;
  • €1 – 30 грн;
  • 1 польский злотый – 6,44 грн;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.

курс валют на 18 листопада

18 ноября Верховная Рада Украины в первом чтении может принять законопроект о выплате 1 тыс. грн вакцинированным украинцам.

Информацию о денежном вознаграждении для граждан, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса, озвучил 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что использовать эти средства украинцы смогут на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, поход в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или на путешествия внутри страны.

Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, средства будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение Дія. Налогом их не будут облагать.

Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее выделят около 3 млрд грн. И еще столько же – в начале 2022 года.

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