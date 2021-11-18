Национальный банк Украины едва заметно понизил курс евро и повысил курс доллара к гривне.
В четверг доллар подорожал на 10 копеек и составляет уже 26,51 грн/1$.
Тенденция к повышению цены на американскую валюту сохраняется в течение шести банковских дней, начиная с 11 ноября. Неделю назад доллар стоил 26,06 грн.
Европейская валюта 18 ноября стоит почти на три копейки дешевле, чем в среду – 30 грн/1€.
Польский злотый подешевел на копейку, а российский рубль, наоборот, подорожал на пять.
Курс валют в Украине от НБУ на 18.11:
- $1 – 26,51 грн;
- €1 – 30 грн;
- 1 польский злотый – 6,44 грн;
- 10 российских рублей – 3,65 грн.
18 ноября Верховная Рада Украины в первом чтении может принять законопроект о выплате 1 тыс. грн вакцинированным украинцам.
Информацию о денежном вознаграждении для граждан, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса, озвучил 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что использовать эти средства украинцы смогут на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, поход в кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или на путешествия внутри страны.
Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, средства будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение Дія. Налогом их не будут облагать.
Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее выделят около 3 млрд грн. И еще столько же – в начале 2022 года.