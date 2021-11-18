Національний банк України ледь помітно знизив курс євро й підвищив курс долара до гривні.

У четвер долар здорожчав на 10 копійок та становить уже 26,51 грн/1$.

Тенденція до підвищення ціни на американську валюту зберігається упродовж шести банківських днів, починаючи з 11 листопада. Тиждень тому долар коштував 26,06 грн.

Європейська валюта 18 листопада коштує майже на три копійки дешевше, ніж у середу – 30 грн/1€.

Польський злотий здешевшав на копійку, а російський рубль, навпаки, здорожчав на п’ять.

Курс валют в Україні від НБУ на 18.11:

$1 – 26,51 грн;

€1 – 30 грн;

1 польський злотий – 6,44 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

18 листопада Верховна Рада України в першому читанні може ухвалити законопроект про виплату 1 тис. грн вакцинованим українцям.

Інформацію про грошову винагороду для громадян, які пройшли повний курс щеплення проти коронавірусу, озвучив 15 листопада президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що використати ці кошти українці зможуть на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, похід у кінотеатр, театр, музей, концертний зал, виставковий центр чи на мандрівки всередині країни.

Як уточнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через додаток Дія. Податком їх не обкладатимуть.

Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї виділять близько 3 млрд грн. І ще стільки ж – на початку 2022 року.