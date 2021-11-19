Общая сумма финансовых операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, с января до сентября 2021 года составляет более 3 631 млрд грн. Если сравнивать с аналогичным периодом за 2020 год, то она выросла на 29,3%.

По данным Национального банка Украины, в то же время общее количество операций составляет 5 655. В 2020 году их было меньше на 31,2%.

Безналичные операции продолжают уверенно преобладать среди платежей через финансовые карты. Согласно данным НБУ, 9 из 10 операций были безналичными (89,7% от общего количества платежей).

В прошлом году этот показатель был меньше и составил 86,4%. То есть, за один год он вырос на 3,3%. Больше всего денег украинцы тратили на:

по количеству сделок: расчет в торговых сетях – 52,3%, или 2 655 млн платежей;

по сумме средств: на переводы с финансовых карт — 43,3%, или 953,7 млрд грн.

По данным НБУ, украинцы совершили примерно четверть безналичных переводов с платежной картой за оплату товаров или услуг в интернете – около 520,4 млрд грн за период с января до сентября 2021 года.

Средняя сумма одной покупки в торговой сети за это время в 2021 году составляет около 232 грн (в 2020 году – 223 грн), операции перевода с карт – 1 490 грн (в прошлом году – 1 438 грн), а оплаты товаров или услуг в интернете – 400 грн (в 2020 году – 440 грн).