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Сума фінансових операцій через картки зросла на третину: куди українці використовують гроші

Юля Захарченко редакторка стрічки
Сума фінансових операцій через картки зросла на третину: куди українці використовують гроші

Загальна сума фінансових операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, з січня до вересня 2021 року становить понад 3 631 млрд грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом за 2020 рік, то вона зросла на 29,3%.

За даними Національного банку України, водночас загальна кількість операцій становить 5 655. У 2020 році їх було менше на 31,2%.

Безготівкові операції продовжують впевнено переважати серед платежів через фінансові картки. Згідно із даними НБУ, 9 із 10 операції були безготівковими (89,7% від загальної кількості платежів).

Минулого року цей показник був меншим та становив 86,4%. Тобто за один рік він зріс на 3,3%. Найбільше грошей українці витрачали на:

  • за кількістю операцій: розрахунок у торговельних мережах – 52,3%, або 2 655 млн платежів;
  • за сумою коштів: на перекази з фінансових карток – 43,3%, або 953,7 млрд грн.

За даними НБУ, українці здійснили приблизно чверть безготівкових переказів з платіжною карткою за оплату товарів чи послуг в інтернеті – близько 520,4 млрд грн за період з січня до вересня 2021 року.

Середня сума однієї покупки у торговельній мережі за цей час цьогоріч становить близько 232 грн (у 2020 році – 223 грн), операції переказу з карток – 1490 грн (минулого року – 1438 грн), а оплати товарів чи послуг в інтернеті – 400 грн (у 2020 році – 440 грн).

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Джерело: НБУ

Фото: Pexels

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