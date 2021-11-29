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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Госстат назвал сферы деятельности, в которых больше всего выросла зарплата за год

Мария Степанюк редактор ленты
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Реальная заработная плата в Украине в октябре выросла на 4% по сравнению с октябрем прошлого года, а относительно сентября текущего года сократилась на 2,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в октябре по сравнению с сентябрем этого года сократилась на 1,4%, а в годовом измерении выросла на 15,4%, составив 14 045 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн.).

В сентябре 2021-го средняя номинальная зарплата штатных работников составляла 14 239 грн, в августе – 13 997 грн, в июле – 14 345 грн, в июне – 14 313 грн, в мае – 13 493 грн, в апреле – 13 692 грн., в январе – 12 337 грн.

В Госстате сообщили, что самый большой рост зарплаты в период с октября-2020 по октябрь-2021 наблюдался в Хмельницкой (на 18,5%), Полтавской (на 17,6%), Сумской (на 17,1%), Винницкой и Волынской (на 16,8%) областях, а также в Киеве (на 17,1%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в прошлом месяце зафиксирован в Киеве – 20 481 грн., самый низкий в Черновицкой области – 10 878 грн.

В каких сферах больше выросла зарплата за указанный период?

  • сфера временного размещения и организации питания – на 27,2%;
  • сельское хозяйство – на 27%;
  • сфера информации и телекоммуникаций – на 25,6%;
  • образование – на 20,6%;
  • сфера сделок с недвижимостью – на 19,2%;
  • сфера оптовой и розничной торговли – на 18,3%;
  • на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 16,4%;
  • финансовая и страховая деятельность – на 15,3%;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность – на 13,4%;
  • промышленность – на 13,2%;
  • госуправление и оборона – на 13,1%;
  • административное обслуживание – на 12,2%;
  • строительство – на 12,1%;
  • сфера искусства, спорта и развлечений – на 8,7%;
  • здравоохранение – на 3,5%.

Соответствующие данные Госстата указаны без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

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Источник: Госслужба статистики Украины

Фото: Depositphotos

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