Реальна заробітна плата в Україні у жовтні зросла на 4% у порівнянні із жовтнем минулого року, а щодо вересня поточного року скоротилася на 2,2%. Про це повідомили у прес-службі Державної служби статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у жовтні порівняно з вереснем цього року скоротилася на 1,4%, а в річному вимірі зросла на 15,4%, склавши 14 045 грн, що у 2,3 рази вище за рівень мінімальної зарплати (6 тис. грн.).

У вересні 2021-го середня номінальна зарплатня штатних працівників становила 14 239 грн, серпні – 13 997 грн, липні – 14 345 грн, червні – 14 313 грн, травні – 13 493 грн, квітні 13 612 грн., лютому – 12 549 грн., січні – 12 337 грн.

У Держстаті повідомили, що найбільше зростання зарплатні у період із жовтня-2020 до жовтня-2021 спостерігалося у Хмельницькій (на 18,5%), Полтавській (на 17,6%), Сумській (на 17,1%), Вінницькій та Волинській (на 16,8%) областях, а також у Києві (на 17,1%).

Найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксовано у Києві – 20 481 грн., найнижчий у Чернівецькій області – 10 878 грн.

У яких сферах найбільше зросла зарплатня за вказаний період?

сфера тимчасового розміщення та організації харчування – на 27,2%;

сільське господарство – на 27%;

сфера інформації та телекомунікацій – на 25,6%;

освіта – на 20,6%;

сфера операцій з нерухомістю – на 19,2%;

сфера оптової та роздрібної торгівлі – на 18,3%;

на підприємствах транспорту, поштової та кур’єрської служби – на 16,4%;

фінансова та страхова діяльність – на 15,3%;

професійна, наукова та технічна діяльність – на 13,4%;

промисловість – на 13,2%;

держуправління та оборона – на 13,1%;

адміністративне обслуговування – на 12, 2%;

будівництво – на 12,1%;

сфера мистецтва, спорту та розваг – на 8,7%;

охорона здоров’я – на 3,5%.

Відповідні дані Держстату вказані без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.