Реальна заробітна плата в Україні у жовтні зросла на 4% у порівнянні із жовтнем минулого року, а щодо вересня поточного року скоротилася на 2,2%. Про це повідомили у прес-службі Державної служби статистики.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у жовтні порівняно з вереснем цього року скоротилася на 1,4%, а в річному вимірі зросла на 15,4%, склавши 14 045 грн, що у 2,3 рази вище за рівень мінімальної зарплати (6 тис. грн.).
У вересні 2021-го середня номінальна зарплатня штатних працівників становила 14 239 грн, серпні – 13 997 грн, липні – 14 345 грн, червні – 14 313 грн, травні – 13 493 грн, квітні 13 612 грн., лютому – 12 549 грн., січні – 12 337 грн.
У Держстаті повідомили, що найбільше зростання зарплатні у період із жовтня-2020 до жовтня-2021 спостерігалося у Хмельницькій (на 18,5%), Полтавській (на 17,6%), Сумській (на 17,1%), Вінницькій та Волинській (на 16,8%) областях, а також у Києві (на 17,1%).
Найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксовано у Києві – 20 481 грн., найнижчий у Чернівецькій області – 10 878 грн.
У яких сферах найбільше зросла зарплатня за вказаний період?
- сфера тимчасового розміщення та організації харчування – на 27,2%;
- сільське господарство – на 27%;
- сфера інформації та телекомунікацій – на 25,6%;
- освіта – на 20,6%;
- сфера операцій з нерухомістю – на 19,2%;
- сфера оптової та роздрібної торгівлі – на 18,3%;
- на підприємствах транспорту, поштової та кур’єрської служби – на 16,4%;
- фінансова та страхова діяльність – на 15,3%;
- професійна, наукова та технічна діяльність – на 13,4%;
- промисловість – на 13,2%;
- держуправління та оборона – на 13,1%;
- адміністративне обслуговування – на 12, 2%;
- будівництво – на 12,1%;
- сфера мистецтва, спорту та розваг – на 8,7%;
- охорона здоров’я – на 3,5%.
Відповідні дані Держстату вказані без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.