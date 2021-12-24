Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что рекордный рост цен на газ в Европе связан с тем, что Газпром уменьшает поставки газа в ЕС через Украину и Польшу.

По его словам, именно из-за этого Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ.

– Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 по подъему газа для этого дня. В целом, наполненность хранилищ с начала сезона сократилась до 62,9 миллиарда кубометров, что составляет 58,3 процента от объема и на 22 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году, – рассказал Макогон.

Он уточнил, что Газпром также вновь не стал бронировать помощь в Ямал-Европа и снизил транзит через Украину на 20% – со 109 млн куб. м в сутки до 87,7 млн.

– Снижение поставок газа в ЕС в то время, когда его стоимость достигла $2000, говорит о том, что это не экономические решения, а сугубо политические, имеющие целью увеличить давление на ЕС по запуску Северного Потока-2 на условиях РФ, – пояснил глава Оператора ГТС.

Напомним, 23 декабря во время своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил мнение, что цены на газ в Европе растут из-за Украины.

Он также сказал, что на этой неделе Газпром не бронирует мощности на Ямал-Европу, так как покупатели якобы не выставили заявки на покупку.

Напомним, порывы ветра в Европе увеличили выработку электроэнергии ветряными станциями. Это привело к тому, цены на газ упали на треть от исторического максимума, который фиксировали во вторник, 21 декабря.

Напомним, до этого европейская спотовая цена на газ достигла отметки $2 200/тыс. куб. м.

Причиной рекорда стало резкое падение выработки электроэнергии из возобновляемых источников.

Источник: Сергей Макогон