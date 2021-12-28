Уходящий 2021 год был плодотворным на интересные сделки для украинских венчурных фондов.

Украинские инвесторы финансировали разнообразные проекты — от сканирования человеческого тела при помощи нейросетей до платежной системы, используемой в странах Африки.

Мы выделили пять наиболее громких сделок отечественных венчурных фондов в 2021 году.

Безкодовые технологии для бизнеса

В июле non-code платформа для интеграции бизнес-сервисов между собой Onlizer привлекла $500 тыс. от фонда QPDigital.

Стартап создали в 2016 году предприниматели Андрей Дерень и Богдан Бондарук. Через год была готова бета-версия продукта, а в 2020-м платформу запустили в публичный доступ.

Стартап позволяет интегрировать один сервис в другой без кода. Например, соединить Facebook и Google Analytics.

Сейчас сервисом пользуются 170 клиентов в 30 странах мира, а компания в 2021 году демонстрировала устойчивый рост клиентской базы и оборота в среднем на 20% каждый месяц.

Среди клиентов есть подразделения Microsoft, McAfee, Dragon Capital и другие.

— Сервис позволяет снизить почти на 60% затраты компаний на внедрение решений без уникального кода и расширения штата разработчиков, — рассказал сооснователь Onlizer Андрей Дерень.

Ключевые рынки для Onlizer — Украина, США, Австралия, ЮАР.

Сканирование тела искусственным интеллектом

В декабре $3,5 млн инвестиций привлек украинский стартап 3DLOOK, основанный в 2016 году Вадимом Роговским.

Помимо европейских и американских инвесторов, его профинансировали украинские фонды Flyer One Ventures и Startup.Network.

В уходящем году 3DLOOK, по словам фаундеров, привлек в сумме $14,7 млн инвестиций. Команда проекта разрабатывает технологию сканирования человеческого тела по фотографии с внедрением ИИ, нейронных сетей и 3D-моделирования.

Привлеченные средства компания собирается использовать для масштабирования сервиса виртуальной примерки вещей YourFit.

По словам фаундеров, сейчас в компании запланирован новый раунд на конец 2022 года. Его приблизительный чек — около $20 млн.

Помощь маркетологам

Осенью украинские венчурные фонды Adventures Lab и Digital Future инвестировали в В2В-сервис бизнесовой аналитики Narrative BI.

На pre-seed раунде стартап получил $1,2 млн. В проект также инвестировали Elysium Venture Capital, Finsight Ventures, Joint Journey VC, ангелы из Google и ServiceNow.

У стартапа белорусские корни, но штаб-квартира расположена в США. Это no-code аналитическая платформа для маркетинговых исследований, которая автоматически генерирует инсайты из разных статистических данных.

Из преимуществ продукта фаундеры называют минимизацию зависимости от технических специалистов, так как платформа предназначена для non-technical пользователей.

Основателем стартапа является Михаил Румянцев, который ранее основал проект FriendlyData, выкупленный впоследствии ServiceNow.

— Меня впечатлил не только продукт, но и история фаундера компании. Ведь он променял комфортный офис и большую зарплату на возможность открыть новый бизнес. Это свидетельствует об амбициях и личных качествах, — считает основатель Adventures Lab Руслан Тимофеев.

В августе была разработана бета-версия Narrative BI. За время тестирования сервис обработал порядка 8 миллионов уникальных пользователей.

ИИ помогает купить квартиру

В январе стартап Propertymate, основанный в Украине, привлек 1 млн инвестиций от украинского венчурного фонда Pragmatech Ventures.

По словам основателей, компания привлекла $1 млн на посевном раунде.

Стартап Propertymate основали Богдан Гнатковский и София Вишневская.

Это платформа, которая позволяет покупателям первичной недвижимости найти всю интересующую информацию о новостройках. Таким образом, застройщики могут напрямую коммуницировать с заинтересованными клиентами.

В основе сервиса лежат алгоритмы искусственного интеллекта.

На сегодняшний день Propertymate работает в Остине, но благодаря инвестициям от Pragmatech Ventures компания планирует масштабироваться еще на два города.

Финтех для Африки

В ноябре украинский венчурный фонд Flyer One Ventures (до ребрендинга Genesis Investments) инвестировал в компанию-единорога — африканский проект Chipper Cash, разрабатывающий финтех-систему.

Общая оценка компании в раунде С составила более $2 млрд.

Управляющий партнер Flyer One Ventures Виталий Лаптенок рассказал, что в стартап фонд зашел достаточно поздно, но в итоге заработал х3 за полгода.

Стартап был создан в 2018 году. Он разрабатывает международную платежную p2p-систему, которая на сегодняшний день широко используется африканских странах — Гане, Уганде, Кении, Танзании, Руанде, ЮАР и Нигерии.