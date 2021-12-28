2021 рік був плідним на цікаві угоди для українських венчурних фондів.

Українські інвестори фінансували різноманітні проекти – від сканування людського тіла за допомогою нейромереж до платіжної системи, яка використовується у країнах Африки.

Ми виділили п’ять найгучніших угод вітчизняних венчурних фондів у 2021 році.

Безкодові технології для бізнесу

У липні non-code платформа для інтеграції бізнес-сервісів між собою Onlizer залучила $500 тис. від фонду QPDigital.

Стартап створили у 2016 році підприємці Андрій Дерень та Богдан Бондарук. Через рік була готова бета-версія продукту, а 2020-го платформу запустили в публічний доступ.

Стартап дозволяє інтегрувати один сервіс в інший без коду. Наприклад, з’єднати Facebook та Google Analytics.

Зараз сервісом користуються 170 клієнтів у 30 країнах світу, а компанія у 2021 році демонструвала стійке зростання клієнтської бази та обороту в середньому на 20% щомісяця.

Серед клієнтів є підрозділи Microsoft, McAfee, Dragon Capital та інші.

– Сервіс дозволяє знизити майже на 60% витрат компаній на впровадження рішень без унікального коду та розширення штату розробників, – розповів співзасновник Onlizer Андрій Дерень.

Ключові ринки для Onlizer – Україна, США, Австралія, ПАР.

Сканування тіла штучним інтелектом

У грудні $3,5 млн інвестицій залучив український стартап 3DLOOK, започаткований 2016 року Вадимом Роговським.

Окрім європейських та американських інвесторів, його профінансували українські фонди Flyer One Ventures та Startup.Network.

У 2021 році 3DLOOK, за словами фаундерів, залучив у сумі $14,7 млн інвестицій. Команда проекту розробляє технологію сканування людського тіла за фотографією з впровадженням ШІ, нейронних мереж та 3D-моделювання.

Залучені кошти компанія має намір використати для масштабування сервісу віртуальної примірки речей YourFit.

За словами фаундерів, зараз у компанії заплановано новий раунд на кінець 2022 року. Його приблизний чек – близько $20 млн.

Допомога маркетологам

Восени українські венчурні фонди Adventures Lab та Digital Future інвестували у В2В-сервіс бізнесової аналітики Narrative BI.

На pre-seed раунді стартап отримав $1,2 млн. Проект також інвестували Elysium Venture Capital, Finsight Ventures, Joint Journey VC, ангели з Google і ServiceNow.

У стартапу білоруське коріння, але штаб-квартира розташована у США. Це no-code аналітична платформа для маркетингових досліджень, яка автоматично генерує інсайти із різних статистичних даних.

З переваг продукту фаундери називають мінімізацію залежності від технічних фахівців, оскільки платформа призначена для нетехнічних користувачів.

Засновником стартапу є Михайло Румянцев, який раніше започаткував проект FriendlyData, викуплений згодом ServiceNow.

– Мене вразив не лише продукт, а й історія фаундера компанії. Адже він проміняв комфортний офіс та велику зарплату на можливість відкрити новий бізнес. Це свідчить про амбіції та особисті якості, – вважає засновник Adventures Lab Руслан Тимофєєв.

У серпні було розроблено бета-версію Narrative BI. За час тестування сервіс обробив близько 8 млн унікальних користувачів.

ШІ допомагає купити квартиру

У січні стартап Propertymate, заснований в Україні, залучив 1 млн інвестицій від українського венчурного фонду Pragmatech Ventures.

За словами засновників, компанія залучила $1 млн на посівному раунді.

Стартап Propertymate заснували Богдан Гнатковський та Софія Вишневська.

Це платформа, яка дозволяє покупцям первинної нерухомості знайти всю цікаву інформацію про новобудови. Таким чином, забудовники можуть безпосередньо спілкуватися із зацікавленими клієнтами.

У основі сервісу лежать алгоритми штучного інтелекту.

На сьогоднішній день Propertymate працює в Остіні, але завдяки інвестиціям від Pragmatech Ventures компанія планує масштабуватись ще на два міста.

Фінтех для Африки

У листопаді український венчурний фонд Flyer One Ventures (до ребрендингу Genesis Investments) інвестував у компанію-єдинорога – африканський проект Chipper Cash, який розробляє фінтех-систему.

Загальна оцінка компанії в раунді С склала понад $2 млрд.

Керуючий партнер Flyer One Ventures Віталій Лаптенок розповів, що у стартап фонд зайшов досить пізно, але в результаті заробив х3 за півроку.

Стартап було створено у 2018 році. Він розробляє міжнародну платіжну p2p-систему, яка на сьогоднішній день широко використовується в африканських країнах – Гані, Уганді, Кенії, Танзанії, Руанді, ПАР та Нігерії.