Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Золото, серебро и антрацит: Кабмин утвердил перечень подлежащих лицензированию товаров

Анастасия Гевко редактор ленты
Золото

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что 29 декабря Кабмин утвердил перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также – объемы квот на следующий, 2022, год.

Как уточняется, это сделано для избежания массового вывоза.

В список вошли:

  • экспорт серебра, золота, лома драгоценных металлов, кроме банковских металлов, в качестве сырья; 
  • лицензирование экспорта, импорта контролируемых веществ (озоноразрушающих веществ и фторированных парниковых газов) и товаров, которые могут содержать озоноразрушающие вещества и фторированные парниковые газы; 

Также для предотвращения неконтролируемого вывоза стратегически важного вида угля – антрацита – из страны и обеспечения равновесия в энергетической сфере, вводится лицензирование его экспорта.

 

Читайте
Критический дефицит металлолома: предприятия спасет мораторий на его экспорт

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка