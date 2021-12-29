Золото, серебро и антрацит: Кабмин утвердил перечень подлежащих лицензированию товаров

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что 29 декабря Кабмин утвердил перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, а также – объемы квот на следующий, 2022, год.

Как уточняется, это сделано для избежания массового вывоза.

В список вошли:

экспорт серебра, золота, лома драгоценных металлов, кроме банковских металлов, в качестве сырья;

лицензирование экспорта, импорта контролируемых веществ (озоноразрушающих веществ и фторированных парниковых газов) и товаров, которые могут содержать озоноразрушающие вещества и фторированные парниковые газы;

Также для предотвращения неконтролируемого вывоза стратегически важного вида угля – антрацита – из страны и обеспечения равновесия в энергетической сфере, вводится лицензирование его экспорта.