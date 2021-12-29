Золото, срібло та антрацит: Кабмін затвердив перелік товарів, що підлягають ліцензуванню

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що 29 грудня Кабмін затвердив переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також – обсяги квот на наступний, 2022 рік.

Як уточнюється, це зроблено, щоб уникнути масового вивезення.

До списку увійшли:

експорт срібла, золота, брухту дорогоцінних металів, крім банківських металів, у якості сировини;

ліцензування експорту, імпорту контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів) та товарів, які можуть містити озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази;

Також для запобігання неконтрольованому вивезенню стратегічно важливого виду вугілля – антрациту – з країни та забезпечення рівноваги в енергетичній сфері, запроваджується ліцензування його експорту.