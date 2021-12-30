30 декабря Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

В предпоследний день 2021 года евро подешевело на шесть копеек и теперь составляет уже 30,78 грн/1€.

Доллар после Рождества продолжает постепенно, но снижаться. В четверг американская валюта стоит уже 27,21 грн/1$.

Польский злотый 30 декабря остался почти без изменений – 6,69 грн. Почти две копейки потерял в цене и российский рубль – 3,68 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 30.12:

$1 – 27,21 грн;

€1 – 30,78 грн;

1 польский злотый – 6,69 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

30 декабря в Украине начинается оборот новой монеты Казацкие клейноды. Набор из четырех памятных монет будет продаваться в деревянном футляре или в футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке.

Каждая монета – номиналом 10 гривен, изготовлена из серебра, имеет форму ромба и весит 124,4 г.

Известно, что тираж монет Казацкие клейноды – 1,9 тыс. штук.

За три недели до этого, 9 декабря, НБУ ввел в оборот монеты, посвященные Году Тигра. Стилизованные символом восточного календаря 2022 года монеты – номиналом 5 грн, изготовлены из никелевого серебра тиражом 50 тыс. штук.