30 грудня Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

В передостанній день 2021 року євро здешевшало на шість копійок й тепер становить уже 30,78 грн/1€.

Долар після Різдва продовжує поступово, але знижуватись. У четвер американська валюта коштує вже 27,21 грн/1$.

Польський злотий 30 грудня залишився майже без змін – 6,69 грн. Майже дві копійки втратив у ціні й російський рубль – 3,68 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 30.12:

$1 – 27,21 грн;

€1 – 30,78 грн;

1 польський злотий – 6,69 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

30 грудня в Україні починається обіг нової монети Козацькі клейноди. Набір із чотирьох пам’ятних монет продаватиметься в дерев’яному футлярі або у футлярі з флоковим покривом у сувенірному упакуванні.

Кожна монета – номіналом 10 грн, виготовлена зі срібла, має форму ромба та важить 124,4 г.

Відомо, що тираж монет Козацькі клейноди – 1,9 тис. штук.

За три тижні до цього, 9 грудня, НБУ ввів в обіг монети, присвячені Року Тигра. Стилізовані символом східного календаря 2022 року монети – номіналом 5 грн, виготовлені з нікелевого срібла тиражем 50 тис. штук.