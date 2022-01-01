После новогодне-рождественских праздников девальвация гривны возобновится. Уже в конце января курс может достичь 28 грн за доллар.

Такой прогноз Фактам ICTV сообщил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, с начала года экономическое положение в стране будет ухудшаться из-за обострения энергетического кризиса, продления карантинных ограничений и налогового давления на бизнес.

– Остается актуальной угроза вторжения России. Если это произойдет уже в январе, то девальвация гривны будет очень существенной. Обострится борьба во властных эшелонах, повысится протестная активность населения. Все это будет способствовать девальвации гривны, – отмечает эксперт.

Поэтому заложенный в бюджет-2022 среднегодовой курс на уровне 28,6-28,7 грн за доллар, утверждает Александр Хмелевский, выглядит слишком оптимистично.

Кандидат экономических наук предполагает, что девальвация, скорее всего, будет более значительной, поэтому гражданам стоит держать свои сбережения в валюте и продавать ее только в случае крайней необходимости.

– В конце 2021 года наблюдается повышенный спрос граждан на валюту. После Нового года эта тенденция сохранится, – прогнозирует экономист.

Не стоит рассчитывать, замечает эксперт, что на валютный курс повлияют €300 млн от Всемирного банка в рамках проекта Второй заем на политику развития в сфере экономического восстановления.

– Сумма займа довольно незначительна в масштабах украинской экономики. Кроме того, в начале года нам придется возвращать немалые средства для погашения предыдущих займов, – добавляет Александр Хмелевский.

На мировых рынках ситуация остается стабильной. Однако продолжается девальвация турецкой лиры. В течение последнего времени валюта обесценилась уже более чем вдвое.

– Поскольку Турция является одним из крупнейших экономических партнеров Украины, то финансовый кризис в этой стране негативно скажется на Украине, – говорит эксперт.

Растет и инфляция в США. Так, Федеральная резервная система уже приняла решение о сокращении выкупа государственных облигаций, а в 2021 году ожидается повышение учетной ставки.

– Это обусловит сокращение долларовой ликвидности и рост курса доллара относительно других валют, в том числе и гривны, – замечает кандидат экономических наук.

Напомним, что, согласно прогнозу Александра Хмелевского, курс гривны в 2022 году может снизиться до 50 грн за доллар или даже больше в случае вероятного вторжения РФ.

Финансовые рынки может охватить паника. Таким образом нерезиденты и украинские компании начнут выводить средства из Украины.