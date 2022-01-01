Після новорічно-різдвяних свят девальвація гривні відновиться. Уже наприкінці січня курс може досягти 28 грн за долар.

Такий прогноз Фактам ICTV повідомив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, із початку року економічне становище в країні погіршуватиметься через загострення енергетичної кризи, продовження карантинних обмежень та податковий тиск на бізнес.

– Залишається актуальною загроза вторгнення Росії. Якщо це відбудеться вже в січні, то девальвація гривні буде дуже суттєвою. Загостриться боротьба у владних ешелонах, підвищиться протестна активність населення. Усе це сприятиме девальвації гривні, – наголошує експерт.

Тож закладений у бюджет-2022 середньорічний курс на рівні 28,6-28,7 грн за долар, стверджує Олександр Хмелевський, виглядає занадто оптимістично.

Кандидат економічних наук припускає, що девальвація, скоріше за все, буде більш значною, тому громадянам варто тримати свої заощадження у валюті й продавати її лише в разі крайньої необхідності.

– Наприкінці 2021 року спостерігається підвищений попит громадян на валюту. Після Нового року ця тенденція збережеться, – прогнозує економіст.

Не варто розраховувати, зауважує експерт, що на валютний курс вплинуть €300 млн від Світового банку в межах проекту Друга позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення.

– Сума позики досить незначна в масштабах української економіки. Крім того, на початку року нам доведеться повертати чималі кошти для погашення попередніх позик, – додає Олександр Хмелевський.

На світових ринках ситуація залишається стабільною. Проте триває девальвація турецької ліри. Протягом останнього часу валюта знецінилася вже понад удвічі.

– Оскільки Туреччина є одним із найбільших економічних партнерів України, то фінансова криза в цій країні негативно позначиться на Україні, – каже експерт.

Зростає нині й інфляція в США. Так, Федеральна резервна система вже ухвалила рішення про скорочення викупу державних облігацій, а в 2021 році очікується підвищення облікової ставки.

– Це зумовить скорочення доларової ліквідності та зростання курсу долара відносно інших валют, зокрема й гривні, – зауважує кандидат економічних наук.

Нагадаємо, що, за прогнозом Олександра Хмелевського, курс гривні в 2022 році може знизитися до 50 грн за долар чи навіть більше у випадку ймовірного вторгнення РФ.

Фінансові ринки може охопити паніка. Таким чином нерезиденти та українські компанії почнуть виводити кошти з України.