Рекорд за десятилетие: в 2021 году Украина получила 5,1 млрд грн от приватизации

Фонд государственного имущества Украины отчитался о результатах кампании по приватизации в 2021 году.

В государственный бюджет поступило 5,1 млрд грн от приватизации, что составляет рекорд по поступлениям за десятилетие, а сумма поступлений в 2020-2021 годах превышает вместе взятые предыдущие семь лет.

Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

— В 2021 году Украина получила рекордные 5,1 млрд грн от приватизации! Это больше, чем в любом году за последнее десятилетие. Факты и цифры — вещь упрямая, и они демонстрируют прорыв в работе Фонда за последние два года. Наша команда обеспечила поступления в госбюджет от приватизации 7,35 млрд грн. Это больше, чем совокупно за семь предыдущих лет! — сообщил Сенниченко.

Среди основных факторов успеха прошлогодней кампании по приватизации — принцип “все знают все”, свободный доступ к информации потенциальных инвесторов, а также соревновательный принцип во время аукционов приватизации.

Благодаря высокой конкуренции и открытости средний рост цены на аукционах составляет 150%.

По словам Сенниченко, успех приватизации в 2022 году зависит от нескольких факторов, в частности следует обеспечить защиту инвесторов, ускорить приватизацию непрофильных объектов и получить поддержку со стороны властных органов.

Сенниченко подчеркивает: что касается перспектив на 2022 год, есть все основания для оптимизма. Но чтобы приватизация двигалась вперед, нужно выполнить два условия:

Верховной Раде принять наработанные нами законодательные изменения.

Правительству — обеспечить передачу нестратегических активов на приватизацию.

— Этим мы дополнительно защитим права инвесторов в условиях недореформированной правоохранительной и судебной систем. А также пополним инвестменю в виде и нестратегических непрофильных активов, для которых государство должно найти новых эффективных собственников, — подчеркнул глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Сейчас в перечне на приватизацию в 2022 году находятся 20 спиртовых активов ГП Укрспирт и концерна Укрспирт, 15 экспертно-технических центров Гоструда, шесть недействующих пенитенциарных учреждений Минюста, два агропромышленных комплекса и два объекта винодельческой отрасли.