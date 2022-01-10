Рекорд за десятиліття: у 2021 році Україна отримала 5,1 млрд грн від приватизації

Фонд державного майна України звітував про результати кампанії з приватизації у 2021 році.

До державного бюджету надійшло 5,1 млрд грн від приватизації, що становить рекорд з надходжень за десятиріччя. Сума надходжень в 2020-2021 роках перевищує разом взяті попередні сім років.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.

– В 2021 році Україна отримала рекордні 5,1 млрд грн від приватизації! Це більше, ніж у будь якому році за останнє десятиріччя. Факти та цифри – річ уперта, і вони демонструють прорив в роботі Фонду за останні два роки. Наша команда забезпечила надходжень до держбюджету лише від приватизації 7,35 млрд грн. Це більше ніж сукупно за сім попередніх років! — повідомив Сенниченко.

Серед основних факторів успіху торішньої кампанії з приватизації — принцип “усі знають усе”, вільний доступ до інформації потенційних інвесторів, а також змагальний принцип під час аукціонів приватизації.

Завдяки високій конкуренції та відкритості середнє зростання ціни на аукціонах становить 150%.

За словами Сенниченка, успіх приватизації у 2022 році залежить від кількох факторів, зокрема необхідності забезпечити захист інвесторів, прискорити приватизацію непрофільних об’єктів та отримати підтримку з боку владних органів.

Сенниченко наголошує: щодо перспектив на 2022 рік є усі підстави для оптимізму. Але щоб приватизація рухалася вперед, потрібно виконати дві умови:

Верховній раді ухвалити напрацьовані нами законодавчі зміни.

Уряду – забезпечити передачу нестратегічних активів на приватизацію.

– Цим ми додатково захистимо права інвесторів в умовах недореформованої правоохоронної та судової систем. А також поповнимо інвестменю у вигляді нестратегічних та непрофільних активів, для яких держава мусить знайти нових ефективних власників, — підкреслив очільник ФДМУ Дмитро Сенниченко.

Наразі в переліку на приватизацію у 2022 році перебувають 20 спиртових активів ДП Укрспирт та концерну Укрспирт, 15 експертно-технічних центрів Держпраці, шість недіючих пенітенціарних установ Мін’юсту, два агропромислових комплекси та два об’єкти виноробної галузі.