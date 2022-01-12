Десятая часть всех поступлений: Нафтогаз отчитался, сколько в прошлом году уплатил в бюджет

В 2021 году НАК Нафтогаз Украины уплатила государству 116 млрд грн налогов и сборов. Это на 13 млрд грн, или на 12,6% больше, чем в 2020 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.

— Национальная компания обеспечила десятую часть всех поступлений в государственный бюджет Украины. Для понимания – почти столько было направлено на нужды Министерства обороны в 2021 году. Благодаря изменениям в подходах к руководству компании, начиная со 2-го квартала 2021 года нам удалось улучшить финансовые результаты работы и увеличить платежи в госбюджет, — подчеркнул он.

Юрий Витренко напомнил, что в 2020 году и в 1-м квартале 2021 года Нафтогаз, к сожалению, был убыточным, что привело к изменениям в его руководстве.

Однако уже за 2-й квартал 2021 года компания показала прибыль в финансовой отчетности, обзор которой на соответствие международным стандартам сделал международный аудитор.

— Несмотря на все упреки относительно расходования Нафтогазом государственных средств, в этом году мы доказали обратное. Национальная компания не только не взяла из государственной казны ни копейки, но и полностью оплатила все налоги, увеличив платежи в госбюджет, — добавил глава Нафтогаза.

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Фото: Нафтогаз