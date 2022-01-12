Десята частина усіх надходжень: Нафтогаз відзвітував, скільки торік сплатив до бюджету

У 2021 році НАК Нафтогаз України сплатила державі 116 млрд грн податків та зборів. Це на 13 млрд грн, або на 12,6% більше, ніж у 2020 році.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

– Національна компанія забезпечила десяту частину усіх надходжень до державного бюджету України. Для розуміння – майже стільки було спрямовано на потреби Міністерства оборони у 2021 році. Завдяки змінам у підходах до керівництва компанії, починаючи з 2-го кварталу 2021 року нам вдалося покращити фінансові результати роботи і збільшити платежі до держбюджету, – наголосив він.

Юрій Вітренко нагадав, що в 2020 році і в 1-му кварталі 2021 Нафтогаз, на жаль, був збитковим, що призвело до змін у його керівництві.

Однак уже за 2-ий квартал 2021 року компанія показала прибуток у фінансовій звітності, огляд якої на відповідність міжнародним стандартам зробив міжнародний аудитор.

– Попри всі закиди щодо витрачання Нафтогазом державних коштів, цього року ми довели протилежне. Національна компанія не тільки не взяла з державної казни жодної копійки, а й повністю сплатила всі податки, збільшивши платежі в держбюджет, – додав глава Нафтогазу.

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Фото: Нафтогаз