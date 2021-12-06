Нафтогаз просит НКРЭКУ пересмотреть механизм ценообразования на газ от поставщика последней надежды

НАК Нафтогаз Украины предлагает как можно быстрее изменить механизм ценообразования на газ, что отпускается поставщиком последней надежды (ППН).

С соответствующей просьбой Нафтогаз обратился к профильному регулятору – Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как объясняют в компании, деятельность ППН строго регламентирована законодательством. В частности, цена для его потребителей сейчас рассчитывается по формуле, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины.

Согласно этой формуле, цена на газ для потребителей ППН меняется ежедневно, однако является значительно выше, чем для потребителей с годовой базовой ценой.

Так, на 3 декабря 2021 года рассчитанная в соответствии с законодательством цена для потребителей ППН составила 46,71 грн за кубометр (с НДС и транспортировкой). Нафтогаз предлагает пересмотреть механизм ценообразования для обеспечения большей доступности газа и прогнозируемости его цены, защиты уязвимых категорий потребителей.

Кроме того, Нафтогаз также предложил НКРЭКУ автоматически подключить бытовых потребителей ППН к базовому годовому предложению компании.

Тогда они смогут получать газ по одной из самых выгодных цен на рынке – 7,96 грн за кубометр газа (с НДС, без стоимости транспортировки). Такая возможность предусмотрена Законом Украины №2553 от 29 ноября 2021, отмечают в Нафтогазе.

Напомним, что ППН – это страховой механизм, созданный государством, чтобы избежать отключения потребителей от газа.

Он срабатывает, если предыдущий поставщик банкротится, подпадает под ликвидацию или просто не может выполнять свои обязательства.

По результатам правительственного конкурса функции ППН выполняет газоснабжающая компания Нафтогаз Украины.

По состоянию на 3 декабря услугами ППН пользуются 453,5 тыс. потребителей. Нафтогаз неоднократно информировал их о возможности заключения долгосрочных сделок на более выгодных условиях.