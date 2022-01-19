Более 250 тыс. ФЛП (физических лиц-предпринимателей) установили РРО в Украине. Лишь с начала 2022 года добавилось 160 тыс. новых пользователей РРО.

Все потому, что с 1 января программные РРО-регистраторы обязательны для 2-й и 3-й групп физических лиц-предпринимателей, работающих с наличностью.

Фискализация предпринимателей — самый эффективный способ вывести из тени оставшиеся 50% бизнеса. И заставить платить налоги мелких предпринимателей — и тех, кто имитирует свою мелкость.

Но и это — не единственная цель, говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

— Самая главная задача — определить, кто действительно является малым предпринимателем, а кто лишь разделяет свою деятельность и скрывает настоящие обороты, утверждая, что его заработок — в пределах разрешенных 5 млн, когда на самом деле в год и 10, и 20 млн оборота. Кроме того, непосредственная регистрация кассового аппарата дает возможность посмотреть, где осуществляется торговля, то есть необходимо зарегистрировать хозяйственную единицу. То есть вы уже не зарегистрируете в крупном торговом центре 10 ФЛП, которые будут стоять на разных кассах и будут отдельно торговать, — говорит эксперт.

Эксперт добавил, что также это борьба с контрабандой. Можно частично отслеживать реализацию контрабанды, понимая, какой товар продается, и откуда он происходит.

Плюс, это способ защитить покупателей.

— Для украинцев — это шанс иметь документ, который подтверждает вашу покупку, и защитить ваши права. Если сегодня вам не выдали ни одного документа, вы не можете защитить свои права. И только 1% жалоб в Госпродпотребслужбу удовлетворяется при реализации без кассовых чеков, — отмечает Несходовский.

Также эксперты настаивают, что все интернет-торговцы должны поставить себе программное РРО.

— Почему? Потому что продажа через интернет — это способ реализации контрабанды. И то мы никогда не будем знать, какая там выручка: продал человек одну единицу за месяц или он продал на 1 млрд. Поэтому прежде всего РРО должны быть применены к интернет-торговцам, — настаивает эксперт.

Что изменилось за год

Введение тотальной фискализации откладывалось на год из-за коронавирусных ограничений и затруднительной ситуации, в которой оказался фактически весь бизнес.

ФОПам позволили сэкономить на приобретении кассового аппарата, который стоит 5-20 тыс. грн, и установить специальное программное обеспечение, которое позволит использовать в качестве РРО даже мобильный телефон или планшет и выдавать электронные чеки.

Также изъяли из закона так называемые драконовские штрафы за нарушения. Именно против них восстало большинство предпринимателей по всей стране. Отменили штрафы за отчетность, за контрольные ленты, за перечисление ленты на кассе.

Нарушением считается:

проведение расчетных операций с использованием РРО, ПРРО или расчетных книжек (РК) на неполную сумму стоимости проданных товаров (оказанных услуг);

не проведение расчетных операций через РРО и/или ПРРО с фискальным режимом работы;

невыдача чека (в бумажной или электронной форме).

За первое нарушение грозит штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушениями товаров или работ, и 150% стоимости — за каждое последующее совершенное нарушение.

Также есть штраф за вмешательство в работу самого РРО.

Из-за карантина проверки предпринимателей запретили до завершения коронавирусных ограничений. В то же время ГНС может отслеживать движение средств через терминал, и в случае нарушения штрафовать.

— Сейчас, несмотря на то, что есть мораторий на проверки, однако по тому, что вам на счет поступают средства из терминалов, налоговая имеет полное право применить штрафные санкции за невыдачу чека. Как результат предприниматели сейчас отказываются от использования терминалов, — поясняет Несходовский.

В то же время он убежден: вариантов нет, и через несколько месяцев все предприниматели начнут работать с РРО.

— Я бы очень хотела, чтобы действовал какой-то мораторий на штрафы, пока законодательство существует в несовершенном виде. Причем я не требую освободить от штрафов тех, кто не хочет ставить РРО, но требую, чтобы человеку, который неправильно истолковал нормы законодательства, впаяли 100% выручки на сумму, на которую он не выбил чеков. И если мы уже говорим, что норма РРО – это цивилизация, это Европа, это стандарты ведения бизнеса, то уж дайте людям выдохнуть хотя бы полгода, не применяйте штрафные санкции, — отмечает основательница компании Э. С. Консалтинг, налоговый консультант Александра Томашевская.

Проблемы с первого дня

В последние дни декабря и в первые дни 2022 года система не выдержала нагрузки, и многим не удавалось зарегистрировать РРО, происходили перебои.

— Вошли мы не очень хорошо, потому что Государственная налоговая служба не организовала надлежащего консультирования предпринимателей по поводу использования этих кассовых аппаратов, как необходимо их регистрировать, и на сегодня отсутствует телефон, по которому можно получить полноценную консультацию в случае каких-то ошибок или сбоев. Также отдельно разработчики программных РРО не были готовы, у многих были разные форматы сбоев, у некоторых не регистрировались программные РРО, некоторые вообще легли, значительное количество не смогли выдавать чеки с 1 января, — перечисляет Несходовский.

РРО и интернет-торговля

Если оплата осуществляются на расчетный счет (IBAN) продавца или поставщика услуг — РРО не применяется.

Применение РРО является обязательным, если:

товар оплачивают через такие системы, как LiqPay, Portmone, WayForPay, іРау, Monobank, Приват24 и Ощадбанк24/7;

перевод с карты на карту как способ оплаты;

вы имеете службу доставки, курьеров, которые принимают оплату.

В Минэкономики объясняют, почему так.

— Когда я плачу на IBAN, я вижу все реквизиты субъекта хозяйствования, вижу, что это ФЛП, ФИО вижу, вижу номер его банковского счета. У меня не было еще ни разу расчета на карту так, чтобы я видел что-то больше, чем Богатырь, Зоомагазин, Три кита. Оплатили через банк — фискальный чек не нужен, уплатили на карточку – необходим. Сейчас не существует инструмента, который обеспечивает прозрачность. Над этим надо поработать с Национальным банком, — считает заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Позиция ФЛП

Стоит отметить, что большинство предпринимателей все-таки понимают и принимают нововведения. Объективно и хладнокровно о введении РРО говорят те предприниматели, которые уже несколько лет используют кассовые аппараты.

— Никто не хочет платить налоги ни в одной стране. Это нормально. Но поскольку мы хотим стремиться к развитым странам, то должны занимать такую позицию: налоги не хочется платить, но надо. Все предприниматели понимают, что должен наступить выход из тени. Для этого логичным шагом и является внедрение кассовых аппаратов. Вообще я считаю, что малому бизнесу нечего бояться, фискализация создана, чтобы минимизировать неуплату налогов крупными сетями, бизнесами, торговыми гигантами, — считает ФЛП Александр Дивак.

Предприниматель добавил: большим плюсом является то, что они имеют упрощенную систему налогообложения для ФЛП, которая позволяет платить минимальные налоги и не тратить лишние средства на бухгалтерский учет.

— Та система, которую разработало государство (что можно установить программное обеспечение на планшет, мобильный телефон, компьютер), позволяет не покупать дорогостоящее кассовое оборудование. Вообще идея правильная. Депутаты прислушались к критике, убрали крупные штрафы за нарушение кассовой дисциплины. Мелкие предприниматели не обязаны вести учет товарных остатков — это то, чего как раз боялись, и этого тоже нет. Все эти изменения пугают, как и все неизвестное и новое. Это нормальная человеческая реакция. Мы фискализировались несколько лет назад, и по этому отрезку можем сказать, что проблем нет, — убеждает предприниматель.

Александр отметил, что перебои, которые были — это проблема. Система не была рассчитана на такое большое количество новых абонентов, но за несколько месяцев эти проблемы устранят, считает предприниматель.

— В то же время надо отдать должное — государство не монополизировало этот процесс, не ограничило ФЛП в покупке программного обеспечения. То есть разные компании могли разрабатывать различные программные продукты, и предприниматели могут свободно выбирать тот, который имеет лучшие условия. И это хорошо, — констатирует Александр.

Изменения еще будут

В ближайшее время, как отмечает Игорь Дядюра, будут внесены поправки в закон о работе регистрации расчетных операций (РРО).

В частности, закон должен снять имеющиеся неточности во время работы с РРО, обязать все платежные системы выдавать по установленной форме фискальные чеки. Изменения будут касаться и освобождения предпринимателей от штрафов по некоторым нарушениям.

— Я слышал об этой инициативе Даниила Гетманцева (председатель парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. — Ред.), чтоб тех, кто установит РРО до 1 февраля, частично освободить от штрафов. От некоторых штрафов, насколько я понимаю. Однако это вовсе не означает, что фискальный чек можно не выдавать, — прокомментировал замминистра экономики.

Очевиден тот факт, что реформа уже заработала, и ее уже не отменят. Очевидно, что будут проверки и штрафы, но путь фискализации, который выбрала Украина, необратим.

Предприниматели научатся давать чек, а украинцы — его требовать. А тем временем налоги будут капать в копилку государственного бюджета.