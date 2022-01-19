Понад 250 тис. ФОП (фізичних осіб-підприємців) встановили РРО в Україні. Лише з початку 2022 року додалося 160 тис. нових користувачів РРО.

Усе тому, що з 1 січня програмні РРО-реєстратори є обов’язковими для 2-ї та 3-ї груп фізичних осіб-підприємців, які працюють з готівкою.

Фіскалізація підприємців – найефективніший спосіб вивести з тіні решту 50% бізнесу. Та змусити платити податки дрібних підприємців – і тих, хто імітує свою дрібність.

Але й це – не єдина ціль, каже директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

– Найголовніше завдання – визначити, хто дійсно є малим підприємцем, а хто лише розділяє свою діяльність та приховує справжні обороти, стверджуючи, що його заробіток – в межах дозволених 5 млн, коли насправді на рік і 10, і 20 млн обороту. Крім того, безпосередня реєстрація касового апарата дає можливість подивитися, де здійснюється торгівля, тобто необхідно зареєструвати господарську одиницю. Тобто ви вже не зареєструєте у великому торговому центрі 10 ФОП, які стоятимуть на різних касах і будуть окремо торгувати, – каже експерт.

Експерт додав, що також це боротьба з контрабандою. Можна частково відслідковувати реалізацію контрабанди, розуміючи, який товар продається, і звідки він походить.

Плюс, це спосіб захистити покупців.

– Для українців – це шанс мати документ, який підтверджує вашу покупку, і захистити ваші права. Якщо сьогодні вам не видали жодного документа, ви не можете захистити свої права. І лише 1% скарг до Держпродспоживслужби задовольняється при реалізації без касових чеків, – наголошує Несходовський.

Також експерти наполягають, що всі інтернет-торговці мають поставити собі програмне РРО.

– Чому? Тому що продаж через інтернет – це спосіб реалізації контрабанди. І то ми ніколи не будемо знати, яка там виручка: чи людина продала одну одиницю за місяць, чи вона продала на 1 млрд за місяць. Тому насамперед РРО мають бути застосовані до інтернет-торговців, – вважає експерт.

Що змінилося за рік

Запровадження тотальної фіскалізації відтерміновувалося на рік через коронавірусні обмеження та скрутну ситуацію, в якій опинився фактично весь бізнес.

ФОПам дозволили зекономити на придбанні касового апарата, який коштує 5-20 тис. грн, і встановити спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить використовувати як РРО навіть мобіль­ний телефон чи планшет, та видавати елек­тронні чеки.

Також вилучили із закону так звані драконівські штрафи за порушення. Саме проти них повстала більшість підприємців у всій країні. Скасували штрафи за звітність, за контрольні стрічки, за перерахування стрічки на касі.

Порушенням вважається:

проведення розрахункових операцій з використанням РРО, ПРРО або розрахункових книжок (РК) на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);

не проведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО з фіскальним режимом роботи;

невидача чека (у паперовій чи електронній формі).

За перше порушення загрожує штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушеннями товарів, робіт, та 150% вартості – за кожне наступне вчинене порушення.

Також є штраф за втручання в роботу самого РРО.

Через карантин перевірки підприємців заборонили до завершення коронавірусних обмежень. Водночас ДПС може відслідковувати рух коштів через термінал, і у випадку порушення штрафувати.

– Зараз, попри те, що є мораторій на перевірки, за те, що до вас на рахунок надходять кошти з терміналів, податкова має повне право застосувати штрафні санкції за невидачу чека. Як результат підприємці зараз відмовляються від використання терміналів, – констатує Несходовський.

Водночас він переконаний: варіантів немає, і за кілька місяців усі підприємці почнуть працювати з РРО.

– Я би дуже хотіла, щоби діяв якийсь мораторій на штрафи, поки законодавство існує в недосконалому вигляді. Причому я не вимагаю звільнити від штрафів тих, хто не хоче ставити РРО, але вимагаю, щоб людині, яка неправильно тлумачила норми законодавства, впаяли 100% виручки на суму, на яку вона не вибила чеки. І якщо ми вже кажемо, що норма РРО – це цивілізація, це Європа, це стандарти ведення бізнесу, то вже дайте людям видихнути хоча би півроку, не застосовуйте штрафні санкції, – пропонує засновниця компанії Е.С. Консалтинг, податкова консультантка Олександра Томашевська.

Проблеми з першого дня

В останні дні грудня та у перші дні 2022-го система не витримала навантаження, і багатьом не вдавалося зареєструвати РРО, відбувалися перебої.

– Ввійшли ми не дуже добре, бо державна податкова служба не організувала належного консультування підприємців з приводу використання цих касових апаратів, як необхідно їх реєструвати, і на сьогодні відсутній телефон, за яким можна отримати повноцінну консультацію у випадку якихось помилок чи збоїв. Також окремо розробники програмних РРО не були готові, у багатьох були різні формати збоїв, у деяких не реєструвалися програмні РРО, деякі взагалі лягли, значна кількість не змогли видавати чеки з 1 січня, – перераховує Несходовський.

РРО й інтернет-торгівля

Якщо оплата здійснюються на розрахунковий рахунок (IBAN) продавця чи надавача послуг – РРО не застосовується.

Застосування РРО є обов’язковим, якщо:

товар оплачують через такі системи, як LiqPay, Portmone, WayForPay, іPay, Monobank, Приват24 та Ощадбанк24/7;

переказ з картки на картку як спосіб оплати;

ви маєте службу доставки, кур’єрів, які приймають оплату.

У Мінекономіки пояснюють, чому так.

– Коли я сплачую на IBAN, я бачу всі реквізити суб’єкта господарювання, бачу, що це ФОП, бачу ПІБ, бачу номер його банківського рахунку. У мене не було ще жодного разу розрахунку на картку так, щоб я бачив щось більше, ніж Богатир, Зоомагазин, Три кити. Сплатили через банк – фіскальний чек не потрібен, сплатили на картку – необхідний. Зараз не існує інструмента, який забезпечує прозорість. Над цим треба попрацювати з Національним банком, – наголошує заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ігор Дядюра.

Позиція ФОП

Варто зазначити, що більшість підприємців таки розуміють та приймають нововведення. Об’єктивно і холоднокровно про запровадження РРО говорять ті підприємці, які вже кілька років використовують касові апарати.

– Ніхто не хоче платити податки в жодній країні. Це нормально. Але оскільки ми хочемо прагнути до розвинених країн, то маємо займати таку позицію: податки не хочеться платити, однак треба. Усі підприємці розуміють, що має настати вихід із тіні. Для цього логічними кроком і є впровадження касових апаратів. Узагалі я вважаю, що малому бізнесу немає чого боятися: фіскалізація створена, щоб мінімізувати несплату податків великими мережами, бізнесами, торговими гігантами, – вважає ФОП Олександр Дівак.

Підприємець додав: великим плюсом є те, що вони мають спрощену систему оподаткування для ФОП, яка дозволяє платити мінімальні податки і не витрачати зайві кошти на бухгалтерський облік.

– Та система, яку розробила держава (що можна встановити програмне забезпечення на планшет, мобільний телефон, комп’ютер), дозволяє не купувати дороге касове обладнання. Взагалі ідея правильна. Депутати дослухалися до критики, прибрали великі штрафи за порушення касової дисципліни. Найдрібніші підприємці не зобов’язані вести облік товарних залишків – це те, чого якраз боялися, і цього теж немає. Всі ці зміни лякають, як і все невідоме та нове. Це нормальна людська реакція. Ми фіскалізувалися кілька років тому, і за цим відрізком можемо сказати, що проблем немає, – зауважує підприємець.

Олександр вважає, що перебої, які були – це проблема. Система не була розрахована на таку велику кількість нових абонентів. Але за кілька місяців ці проблеми усунуть, переконаний підприємець.

– Водночас треба віддати належне – держава не монополізувала цей процес, не обмежила ФОПів у купівлі програмного забезпечення. Тобто різні компанії могли розробляти різні програмні продукти, і підприємці можуть вільно обирати той, який має найкращі умови. І це добре, – наголошує Олександр.

Зміни ще будуть

Найближчим часом, як зазначає Ігор Дядюра, будуть внесені поправки до закону про роботу реєстрації розрахункових операцій (РРО).

Зокрема, закон має зняти наявні неточності під час роботи з РРО, зобов’язати усі платіжні системи видавати за встановленою формою фіскальні чеки. Також зміни стосуватимуться і звільнення підприємців від штрафів за деякими порушеннями.

– Я чув про цю ініціативу Данила Гетманцева (голова парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики. – Ред.), щоб тих, хто встановить РРО до 1 лютого, частково звільнити від штрафів. Від деяких штрафів, наскільки я розумію. Проте це зовсім не означає, що фіскальний чек можна не видавати, – прокоментував заступник міністра економіки.

Очевидний той факт, що реформа вже запрацювала, і її вже не скасують. Очевидно, що будуть перевірки і штрафи, але шлях фіскалізації, який обрала Україна, незворотний.

Підприємці навчаться давати чек, а українці – його вимагати. А тим часом податки крапатимуть до скарбнички державного бюджету.