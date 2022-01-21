В Национальном банке Украины рассказали, какие существенные характеристики потребительского кредита должны публиковать небанковские учреждения на своих вебсайтах.
С начала года “небанки” обязаны раскрывать полную информацию об услуге потребительского кредитования и полной стоимости кредита.
Такая информация должна публиковаться на веб-сайтах финучреждения, в рекламе, а также о них должны информировать при оформлении кредита.
Итак, какая именно информация должна быть доступна потребителям:
информация о финансовом учреждении – его название, сведения о лицензии, адрес, контактные данные;
основные условия потребительского кредита:
- цель его получения (не применимая для микрокредитов);
- целевая группа потребителей;
- сумма/лимит кредита;
- срок кредитования;
- процентная ставка; проценты годовых (не применяется для микрокредитов);
- тип процентной ставки (не применимый для микрокредитов);
- реальная годовая процентная ставка;
- размер собственного платежа потребителя (при), проценты от суммы кредита;
- способ предоставления кредита – наличными или безналичными на банковскую карту;
- условия автоматического продления срока действия кредитного договора;
- обеспечение выполнения обязательств поручительством (не применяется для микрокредитов);
- информация об ориентировочной общей стоимости кредита для потребителя – минимальный и максимальный размер всех расходов, включая проценты за пользование, комиссии и другие обязательные платежи за сопроводительные услуги;
- вид залога (для кредитов под залог или ипотечных кредитов);
- порядок возврата потребительского кредита:
- периодичность погашения суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей за использование кредита;
- схема погашения (не применимая для микрокредитов);
- гиперссылку на веб-страницу финучреждения, где указаны способы погашения кредита;
- возможные последствия в случае невыполнения потребителем обязанностей по договору;
- право финансового учреждения в определенных договором случаях требовать досрочного погашения платежей по кредиту и возмещения ущерба, причиненного ему нарушением обязательства.
В НБУ отмечают, что характеристики должны подаваться в типичной таблице, ведь это облегчает сравнение предложений разных финансовых учреждений.
Также в Нацбанке советуют не оформлять первый попавшийся кредит, который попадется на глаза – стоит проанализировать кредиты нескольких учреждений.
Следует отметить, что в ближайшее время на сайтах небанковских финучреждений появятся онлайн-калькуляторы для расчета общей стоимости кредита. Это также облегчит сравнение условий кредитования у разных финучреждений.