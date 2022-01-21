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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В НБУ рассказали, на что обратить внимание при получении кредита в “небанках”

Марта Бондаренко редактор ленты
В НБУ рассказали, на что обратить внимание при получении кредита в “небанках”

В Национальном банке Украины рассказали, какие существенные характеристики потребительского кредита должны публиковать небанковские учреждения на своих вебсайтах.

С начала года “небанки” обязаны раскрывать полную информацию об услуге потребительского кредитования и полной стоимости кредита.

Такая информация должна публиковаться на веб-сайтах финучреждения, в рекламе, а также о них должны информировать при оформлении кредита.

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Итак, какая именно информация должна быть доступна потребителям:

информация о финансовом учреждении – его название, сведения о лицензии, адрес, контактные данные;

основные условия потребительского кредита:

  • цель его получения (не применимая для микрокредитов);
  • целевая группа потребителей;
  • сумма/лимит кредита;
  • срок кредитования;
  • процентная ставка; проценты годовых (не применяется для микрокредитов);
  • тип процентной ставки (не применимый для микрокредитов);
  • реальная годовая процентная ставка;
  • размер собственного платежа потребителя (при), проценты от суммы кредита;
  • способ предоставления кредита – наличными или безналичными на банковскую карту;
  • условия автоматического продления срока действия кредитного договора;
  • обеспечение выполнения обязательств поручительством (не применяется для микрокредитов);
  • информация об ориентировочной общей стоимости кредита для потребителя – минимальный и максимальный размер всех расходов, включая проценты за пользование, комиссии и другие обязательные платежи за сопроводительные услуги;
  • вид залога (для кредитов под залог или ипотечных кредитов);
  • порядок возврата потребительского кредита:
  • периодичность погашения суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей за использование кредита;
  • схема погашения (не применимая для микрокредитов);
  • гиперссылку на веб-страницу финучреждения, где указаны способы погашения кредита;
  • возможные последствия в случае невыполнения потребителем обязанностей по договору;
  • право финансового учреждения в определенных договором случаях требовать досрочного погашения платежей по кредиту и возмещения ущерба, причиненного ему нарушением обязательства.

В НБУ отмечают, что характеристики должны подаваться в типичной таблице, ведь это облегчает сравнение предложений разных финансовых учреждений.

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Также в Нацбанке советуют не оформлять первый попавшийся кредит, который попадется на глаза – стоит проанализировать кредиты нескольких учреждений.

Следует отметить, что в ближайшее время на сайтах небанковских финучреждений появятся онлайн-калькуляторы для расчета общей стоимости кредита. Это также облегчит сравнение условий кредитования у разных финучреждений.

Источник: НБУ

Фото: Pixabay

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