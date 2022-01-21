У Національному банку України розповіли, які істотні характеристики споживчого кредиту мають публікувати небанківські фінустанови на своїх вебсайтах.

З початку року “небанки” зобов’язані розкривати повну інформацію про послугу споживчого кредитування та повну вартість кредиту для споживача.

Така інформація має публікуватися на вебсайтах фінустанови, в рекламі, а також про неї мають інформувати під час користування кредитом.

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Отже, яка саме інформація має бути доступною споживачам:

інформація про фінансову установу – її назва, відомості про ліцензію, адреса, контактні дані;

основні умови споживчого кредиту:

мета його отримання (не застосовується для мікрокредитів);

цільова група споживачів;

сума/ліміт кредиту;

строк кредитування;

процентна ставка, відсотки річних (не застосовується для мікрокредитів);

тип процентної ставки (не застосовується для мікрокредитів);

реальна річна процентна ставка;

розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту;

спосіб надання кредиту – готівкою чи безготівково на банківську картку;

умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору;

забезпечення виконання зобов’язань порукою (не застосовується для мікрокредитів);

інформація про орієнтовну загальну вартість кредиту для споживача – мінімальний та максимальний розміри всіх витрат, включно з відсотками за користування, комісії та інші обов’язкові платежі за супровідні послуги;

вид застави (для кредитів під заставу або іпотечних кредитів);

порядок повернення споживчого кредиту:

періодичність погашення суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом;

схема погашення (не застосовується для мікрокредитів);

гіперпосилання на вебсторінку фінустанови, де зазначені способи погашення кредиту;

можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов’язків за договором;

право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.

У НБУ наголошують, що характеристики повинні подавати в типовій таблиці, адже це полегшує порівняння пропозицій різних фінансових установ.

Також у Нацбанку радять не оформлювати перший-ліпший кредит, який трапиться на очі – варто проаналізувати кредити декількох установ.

Варто зазначити, що найближчим часом на сайтах небанківських фінустанов з’являться онлайн-калькулятори для розрахунку загальної вартості кредиту. Це також полегшить порівняння умов кредитування у різних фінустанов.