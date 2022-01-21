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В НБУ розповіли, на що звернути увагу при отриманні кредиту в “небанках”

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В НБУ розповіли, на що звернути увагу при отриманні кредиту в “небанках”

У Національному банку України розповіли, які істотні характеристики споживчого кредиту мають публікувати небанківські фінустанови на своїх вебсайтах.

З початку року “небанки” зобов’язані розкривати повну інформацію про послугу споживчого кредитування та повну вартість кредиту для споживача.

Така інформація має публікуватися на вебсайтах фінустанови, в рекламі, а також про неї мають інформувати під час користування кредитом.

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Отже, яка саме інформація має бути доступною споживачам:

інформація про фінансову установу – її назва, відомості про ліцензію, адреса, контактні дані;

основні умови споживчого кредиту:

  • мета його отримання (не застосовується для мікрокредитів);
  • цільова група споживачів;
  • сума/ліміт кредиту;
  • строк кредитування;
  • процентна ставка, відсотки річних (не застосовується для мікрокредитів);
  • тип процентної ставки (не застосовується для мікрокредитів);
  • реальна річна процентна ставка;
  • розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту;
  • спосіб надання кредиту – готівкою чи безготівково на банківську картку;
  • умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору;
  • забезпечення виконання зобов’язань порукою (не застосовується для мікрокредитів);
  • інформація про орієнтовну загальну вартість кредиту для споживача – мінімальний та максимальний розміри всіх витрат, включно з відсотками за користування, комісії та інші обов’язкові платежі за супровідні послуги;
  • вид застави (для кредитів під заставу або іпотечних кредитів);
  • порядок повернення споживчого кредиту:
  • періодичність погашення суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом;
  • схема погашення (не застосовується для мікрокредитів);
  • гіперпосилання на вебсторінку фінустанови, де зазначені способи погашення кредиту;
  • можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов’язків за договором;
  • право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.

У НБУ наголошують, що характеристики повинні подавати в типовій таблиці, адже це полегшує порівняння пропозицій різних фінансових установ.

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Також у Нацбанку радять не оформлювати перший-ліпший кредит, який трапиться на очі – варто проаналізувати кредити декількох установ.

Варто зазначити, що найближчим часом на сайтах небанківських фінустанов з’являться онлайн-калькулятори для розрахунку загальної вартості кредиту. Це також полегшить порівняння умов кредитування у різних фінустанов.

Джерело: НБУ

Фото: Pixabay

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