У Національному банку України розповіли, які істотні характеристики споживчого кредиту мають публікувати небанківські фінустанови на своїх вебсайтах.
З початку року “небанки” зобов’язані розкривати повну інформацію про послугу споживчого кредитування та повну вартість кредиту для споживача.
Така інформація має публікуватися на вебсайтах фінустанови, в рекламі, а також про неї мають інформувати під час користування кредитом.
Отже, яка саме інформація має бути доступною споживачам:
інформація про фінансову установу – її назва, відомості про ліцензію, адреса, контактні дані;
основні умови споживчого кредиту:
- мета його отримання (не застосовується для мікрокредитів);
- цільова група споживачів;
- сума/ліміт кредиту;
- строк кредитування;
- процентна ставка, відсотки річних (не застосовується для мікрокредитів);
- тип процентної ставки (не застосовується для мікрокредитів);
- реальна річна процентна ставка;
- розмір власного платежу споживача (за наявності), відсотки від суми кредиту;
- спосіб надання кредиту – готівкою чи безготівково на банківську картку;
- умови автоматичного продовження строку дії кредитного договору;
- забезпечення виконання зобов’язань порукою (не застосовується для мікрокредитів);
- інформація про орієнтовну загальну вартість кредиту для споживача – мінімальний та максимальний розміри всіх витрат, включно з відсотками за користування, комісії та інші обов’язкові платежі за супровідні послуги;
- вид застави (для кредитів під заставу або іпотечних кредитів);
- порядок повернення споживчого кредиту:
- періодичність погашення суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів за користування кредитом;
- схема погашення (не застосовується для мікрокредитів);
- гіперпосилання на вебсторінку фінустанови, де зазначені способи погашення кредиту;
- можливі наслідки в разі невиконання споживачем обов’язків за договором;
- право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.
У НБУ наголошують, що характеристики повинні подавати в типовій таблиці, адже це полегшує порівняння пропозицій різних фінансових установ.
Також у Нацбанку радять не оформлювати перший-ліпший кредит, який трапиться на очі – варто проаналізувати кредити декількох установ.
Варто зазначити, що найближчим часом на сайтах небанківських фінустанов з’являться онлайн-калькулятори для розрахунку загальної вартості кредиту. Це також полегшить порівняння умов кредитування у різних фінустанов.