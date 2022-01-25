У березні цього року в Україні знову може зрости облікова ставка: Національний банк планує підвищити її до 11%.

Про це поінформувала сьогодні на форумі перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова

За її словами, Національний банк може підняти облікову ставку на 100 базисних пунктів у березні: із нинішніх 10% до 11% річних.

Водночас Рожкова зазначила, що ситуація ще може змінитися, і потреба в підвищенні ставки відпаде.

– У принципі більшість членів монетарного комітету та членів правління проголосували за те, що “піднімаємо на 1%, а потім, можливо, у березні ще на 1%”. Я говорю “можливо”, тому що об’єктивно ситуація змінюється, і справді можуть бути різні зовнішні й внутрішні чинники, які, можливо, ситуацію виправлять, і такого рішення ухвалювати не буде потрібно, – наголосила Рожкова.

Вона уточнила, що станом на зараз потреба в подальшому підвищенні облікової ставки існує.

Як відомо, минулого тижня правління Національного банку України вирішило підвищити облікову ставку до 10% річних (на 1%). В НБУ вирішили посилити монетарну політику, щоб забезпечити зниження інфляції до цілі 5%.

Облікова ставка – це монетарний інструмент та метод стримування інфляції. Вона визначає відсоток, під який НБУ надає кредити комерційним банкам. Від розміру облікової ставки залежить відсоток, під який банки надаватимуть кредити й депозити громадянам та бізнесу.