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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Крайний срок – 9 февраля: какие налоги нужно оплатить до этой даты

Валентина Летяк редактор ленты
бізнес податки

Предприниматели должны успеть до 9 февраля 2022 года включительно подать отчетность или заплатить налоги.

В частности, 9 февраля – крайний срок для подачи:

  • налоговой декларации экологического налога за IV квартал 2021 года;
  • декларации плательщика единого налога – ФЛП третьей группы (за 2021 год);
  • декларации плательщика единого налога третьей группы (юридические лица), также за 2021 год;
  • налоговой декларации сбора за места для парковки транспортных средств за IV квартал 2021 года;
  • отчета об объемах производства и реализации спирта за январь 2022 года;
  • отчета об объемах производства и реализации алкогольных напитков за январь 2022 года;
  • отчета об объемах производства и реализации табачных изделий за январь 2022 года;
  • отчета об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков в оптовой сети за январь 2022 года;
  • отчета об объемах приобретения и реализации табачных изделий в оптовой сети за январь 2022 года;
  • налоговыми агентами и плательщиками единого взноса налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса за ІV квартал 2021 года;
  • налоговой декларации об имуществе и доходах ФЛП на общей системе налогообложения за 2021 год;
  • декларации о налоге на прибыль предприятий по соглашению о распределении продукции за IV квартал 2021 года;
  • декларации по рентной плате за IV квартал 2021 года: за пользование недрами для добычи полезных ископаемых без рентной платы, за пользование недрами при добыче углеводного сырья, за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, за специальное использование воды и за специальное использование лесных ресурсов;
  • декларация по туристическому сбору за IV квартал 2021 года.

Как ФЛП на едином налоге подать годовую декларацию по новой форме, читайте на Фактах ICTV в пошаговой инструкции.

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Источник: ГФС

Фото: Depositphotos

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