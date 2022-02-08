Кінцевий термін – 9 лютого: які податки потрібно сплатити до цієї дати

Підприємці мають встигнути до 9 лютого 2022 року включно подати звітність або сплатити податки.

Зокрема, 9 лютого – кінцевий термін для подання:

податкової декларації екологічного податку за IV квартал 2021 року;

декларації платника єдиного податку – ФОП третьої групи (за 2021 рік);

декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), також за 2021 рік;

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2021 року;

звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за січень 2022 року;

звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за січень 2022 року;

звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за січень 2022 року;

звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в оптовій мережі за січень 2022 року;

звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за січень 2022 року;

податковими агентами та платниками єдиного внеску податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ІV квартал 2021 року;

податкової декларації про майно та доходи ФОП на загальній системі оподаткування за 2021 рік;

декларації про податок на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за IV квартал 2021 року;

декларації з рентної плати за IV квартал 2021 року: за користування надрами для видобутку корисних копалин без рентної плати, за користування надрами при видобутку вуглеводної сировини, за користування надрами з метою, не пов’язаною з видобуванням корисних копалин, за спеціальне використання води та за спеціальне використання лісових ресурсів;

декларація з туристичного збору за IV квартал 2021 року.

Як ФОПам на єдиному податку подати річну декларацію за новою формою, читайте на Фактах ICTV у покроковій інструкції.