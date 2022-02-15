Главным фактором, который сейчас влияет на валютный курс – это угроза войны с Россией. Об этом в комментарии Фактам ICTV сказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, угроза войны побуждает предпринимателей продавать активы в Украине и выводить средства за границу.

Кроме того, валюту скупает и население. Люди хотят спасти свои деньги от обесценивания. Валютный рынок реагирует на информацию о возможной агрессии.

– Если поступают сообщения, что война вот-вот начнется, то курс гривны резко снижается. Если раздаются заявления о том, что угроза войны незначительна, то гривна резко дорожает, — отмечает эксперт.

Александр Хмелевский напомнил, что на информацию о готовности России к нападению 27 января курс доллара вырос до более чем 29 грн. А уже после заявлений президента Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников о том, что угроза вторжения не больше, чем за последние восемь лет, Нацбанк осуществил валютные интервенции и гривна начала расти.

Эта тенденция продолжалась до 10 февраля. Однако затем появилась информация об эвакуации посольств ряда стран и, по данным американской разведки, нападение произойдет 16 февраля.

– Поэтому в понедельник, 14 февраля, мы видели резкое падение гривны. Сегодня появились сообщения об отводе части российских войск и курс гривны начал снова расти, – отметил эксперт Александр Хмелевский.

По его мнению, такие колебания будут продолжаться до тех пор, пока будет существовать угроза вторжения России. А если же нападение действительно произойдет, то Украине предстоит существенная девальвация гривны.