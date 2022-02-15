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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара: експерт назвав причини коливань на ринку валюти

Марта Бондаренко редакторка стрічки Олександр Хмелевський Економіст
долари

Головним фактором, який зараз впливає на валютний курс – це загроза війни з Росією. Про це у коментарі Фактам ICTV сказав кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, загроза війни спонукає підприємців продавати активи в Україні та виводити кошти за кордон.

Крім того, валюту скуповує і населення. Люди хочуть врятувати свої гроші від знецінення. Валютний ринок реагує на інформацію щодо можливої агресії.

– Якщо надходять повідомлення, що війна ось-ось розпочнеться, то курс гривні різко знижується. Якщо лунають заяви про те, що загроза війни є незначною, то гривня різко дорожчає, – зазначає експерт.

Олександр Хмелевський нагадав, що на інформацію про готовність Росії до нападу 27 січня курс долара зріс до понад як 29 грн. А вже після заяв президента Володимира Зеленського та інших високопосадовців про те, що загроза вторгнення є не більшою, ніж за останні вісім років, Нацбанк здійснив валютні інтервенції і гривня почала зростати.

Ця тенденція тривала до 10 лютого. Проте потім з’явилася інформація про евакуацію посольств низки країн та що, за даними американської розвідки, напад станеться 16 лютого.

– Тому в понеділок, 14 лютого, ми бачили різке падіння гривні. Сьогодні з’явилися повідомлення про відведення частини російських військ і курс гривні почав знову зростати, – зазначив експерт Олександр Хмелевський.

На його думку, такі коливання будуть тривати допоки існуватиме загроза вторгнення Росії. А якщо ж напад дійсно відбудеться, то Україну чекає суттєва девальвація гривні.

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Фото: Unsplash

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