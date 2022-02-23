Рада разрешила Кабмину без согласования выделять средства из бюджета на армию

Верховная Рада приняла закон №7100, которым разрешила Кабмину в течение трех месяцев оперативно перераспределять средства из всех статей госбюджета на украинскую армию без согласования з парламентом.

За соответствующее решение проголосовали 347 депутатов. Документ предусматривает, что теперь Кабинет министров после согласования с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (президентом) сможет перераспределять деньги из разных статей государственного бюджета и направлять их на нужды украинской армии.

Принятие этого документа гарантирует, что расходы на национальную безопасность и оборону в связи с обострением вооруженной агрессии России и признанием ею псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР”, будут выделяться в достаточном количестве и оперативно.

В течение трех следующих месяцев Кабинет министров не должен согласовывать выделение дополнительных средств из бюджета на нужды армии с бюджетным комитетом Верховной Рады, как это происходило ранее.

Кроме того, в связи с обострением вооруженной агрессии России, 23 февраля в Украине начался призыв резервистов. Ему подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав.

Максимальный срок службы составляет один год. Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в воинских частях, где они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди (ОР-1).