Рада дозволила Кабміну без погодження виділяти кошти з бюджету на армію

Верховна Рада ухвалила закон №7100, яким дозволила Кабміну протягом трьох місяців оперативно перерозподіляти кошти з усіх статей держбюджету на українську армію без погодження з парламентом.

За відповідне рішення проголосували 347 народних депутатів. Документ передбачає, що тепер Кабінет міністрів після погодження з головнокомандувачем Збройних сил України (президентом) зможе перерозподіляти гроші з різних статей державного бюджету і спрямовувати їх на потреби української армії.

Ухвалення цього документу гарантує, що видатки на національну безпеку і оборону, у зв’язку із загостренням збройної агресії Росії і визнанням нею псевдореспублік “ДНР” і “ЛНР”, будуть виділятися у достатній кількості та оперативно.

Протягом трьох наступних місяців Кабінет міністрів не повинен погоджувати виділення додаткових коштів з бюджету на потреби армії з бюджетним комітетом Верховної Ради, як це відбувалося раніше.

Крім того, зв’язку із загостренням збройної агресії Росії, 23 лютого в Україні розпочався призов резервістів. Йому підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад.

Максимальний термін служби становить один рік. Резервісти оперативного резерву першої черги служитимуть у тих військових частинах, де вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1).