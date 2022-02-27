Отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, в которых нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.
Об этом сообщила пресс-служба банка на своем официальном сайте.
— Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7. Мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн, — говорится в сообщении.
Онлайн-услуги Приватбанка в условиях военного положения:
- безналичные расчеты работают без ограничений
- снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно, служба инкассации обеспечивает наличные на бесперебойной основе
- срок действия карт Приватбанка автоматически продлен на 180 дней
- временно остановлены покупки через Оплату частями
- сеть POS-терминалов банка работает
Кроме того, в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины О работе банковской системы в период введения военного положения от 24 февраля 2022 года №18 приостановлена работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.
Любые другие ограничения вне постановления НБУ являются техническими трудностями. Администрация уверяет, что делает все, чтобы Приватбанк работал в соответствии с постановлением на всех территориях, где позволяет ситуация.
С 1 марта 2022 года Альфа-Банк Украина запускает кредитные каникулы на три месяца по всем кредитным картам и кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
По всем кредитным картам устанавливаются кредитные каникулы на три месяца со следующим механизмом погашения: установлен обязательный минимальный платеж на уровне 0 грн; процентная ставка – остается без изменений; проценты уплачиваются путем увеличения суммы общей задолженности, — говорится в сообщении банка.
По кредитам наличными и потребительскими кредитами устанавливаются кредитные каникулы со следующим механизмом погашения:
платеж по основной сумме долга составляет 0 грн. 00 коп.; очередные платежи по телу кредита за период каникул пропорционально распределяются на весь срок действия кредита; проценты, начисленные за период действия кредитных каникул, пропорционально делятся на срок действия кредита; уплата ежемесячной комиссии производится в последний период действия кредита.
Общий срок действия кредита для клиентов продлевается срок действия кредитных каникул (на 3 месяца).
Совладелец monobank Олег Гороховский написал в Facebook, что monobank продлит на месяц льготный период и отменит внесение обязательного платежа в этом месяце.
— Мы продлеваем на месяц льготный период и отменяем внесение обязательного платежа в этом месяце. Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности.
Все выплаты по нашим обязательствам перед вкладчиками мы продолжаем выполнять в полном объеме, – говорится в сообщении.
Источник: ПриватБанк, Альфа-банк