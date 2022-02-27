Отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, в которых нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.

Об этом сообщила пресс-служба банка на своем официальном сайте.

— Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7. Мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн, — говорится в сообщении.

Онлайн-услуги Приватбанка в условиях военного положения:

безналичные расчеты работают без ограничений

снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно, служба инкассации обеспечивает наличные на бесперебойной основе

срок действия карт Приватбанка автоматически продлен на 180 дней

временно остановлены покупки через Оплату частями

сеть POS-терминалов банка работает

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины О работе банковской системы в период введения военного положения от 24 февраля 2022 года №18 приостановлена работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

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Любые другие ограничения вне постановления НБУ являются техническими трудностями. Администрация уверяет, что делает все, чтобы Приватбанк работал в соответствии с постановлением на всех территориях, где позволяет ситуация.

С 1 марта 2022 года Альфа-Банк Украина запускает кредитные каникулы на три месяца по всем кредитным картам и кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По всем кредитным картам устанавливаются кредитные каникулы на три месяца со следующим механизмом погашения: установлен обязательный минимальный платеж на уровне 0 грн; процентная ставка – остается без изменений; проценты уплачиваются путем увеличения суммы общей задолженности, — говорится в сообщении банка.

По кредитам наличными и потребительскими кредитами устанавливаются кредитные каникулы со следующим механизмом погашения:

платеж по основной сумме долга составляет 0 грн. 00 коп.; очередные платежи по телу кредита за период каникул пропорционально распределяются на весь срок действия кредита; проценты, начисленные за период действия кредитных каникул, пропорционально делятся на срок действия кредита; уплата ежемесячной комиссии производится в последний период действия кредита.

Общий срок действия кредита для клиентов продлевается срок действия кредитных каникул (на 3 месяца).

Совладелец monobank Олег Гороховский написал в Facebook, что monobank продлит на месяц льготный период и отменит внесение обязательного платежа в этом месяце.

— Мы продлеваем на месяц льготный период и отменяем внесение обязательного платежа в этом месяце. Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности. Все выплаты по нашим обязательствам перед вкладчиками мы продолжаем выполнять в полном объеме, – говорится в сообщении.

Источник: ПриватБанк, Альфа-банк