Россия хочет создать большой продуктовый кризис в мире – Шмыгаль

В пятницу, 1 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия хочет создать в мире большой продуктовый кризис.

– Намерения России очевидны. Вслед за энергетическим кризисом, к которому привели действия России в конце прошлого года и в начале этого года в Европе и мире, их задача теперь – создать большой продуктовый кризис в мире. Они это действительно делают. Они сегодня уничтожают часть зернохранилищ в Украине, они закрывают экспорт зерна из украинских портов через морскую блокаду, – указал Шмыгаль в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что в любом случае Украина совместно с партнерами найдет способ, чтобы действовать по обеспечению экспорта украинских зерновых и другой продукции.

Премьер-министр добавил, что на сегодняшний день ситуация с продуктами в Украине является стабильной.

Также Шмыгаль сказал, что посевная началась уже в 21 области страны.