Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 37 день войны
Убили Убили
153 детей
Ранили Ранили
>245 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Россия хочет создать большой продуктовый кризис в мире – Шмыгаль

Анастасия Гевко редактор ленты
Россия хочет создать большой продуктовый кризис в мире – Шмыгаль

В пятницу, 1 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия хочет создать в мире большой продуктовый кризис.

– Намерения России очевидны. Вслед за энергетическим кризисом, к которому привели действия России в конце прошлого года и в начале этого года в Европе и мире, их задача теперь – создать большой продуктовый кризис в мире. Они это действительно делают. Они сегодня уничтожают часть зернохранилищ в Украине, они закрывают экспорт зерна из украинских портов через морскую блокаду, – указал Шмыгаль в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что в любом случае Украина совместно с партнерами найдет способ, чтобы действовать по обеспечению экспорта украинских зерновых и другой продукции.

Премьер-министр добавил, что на сегодняшний день ситуация с продуктами в Украине является стабильной.

Также Шмыгаль сказал, что посевная началась уже в 21 области страны.

Читайте
Посевная началась уже в 20 областях Украины – премьер

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка