Раненым украинским военным будут выплачивать 100 тыс. грн – постановление Кабмина

Украинским защитникам и защитницам, которые лечатся от полученных ранений, государство будет выплачивать 100 тыс. грн.

Такое решение принял Кабмин, внеся изменения в соответствующее постановление. Они дают возможность, в частности, к приказам о выплате дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 тыс. грн, включать лиц, которые:

в связи с ранением, связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения из одной в другую больницу, или же находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии;

лицам, которых взяли в плен или которые стали заложниками, а также интернированным в нейтральные государства или пропавшими без вести;

лицам, погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений — за весь месяц, в котором человек погиб.

Также документ позволяет урегулировать порядок денежного распределения единоразового пособия в случае гибели человека и определении полного круга лиц, имеющих право на денежную помощь.