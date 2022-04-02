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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Пораненим українським військовим виплачуватимуть 100 тис. грн – постанова Кабміну

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Пораненим українським військовим виплачуватимуть 100 тис. грн – постанова Кабміну

Українським захисникам та захисницям, які лікуються від отриманих поранень, держава виплачуватиме бойові 100 тис. грн.

Таке рішення ухвалив Кабмін, внісши зміни до відповідної постанови. Вони дають можливість, зокрема, до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 тис. грн, включати осіб, які:

  • у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, включно з часом переміщення з однієї до іншої лікарні, або ж перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;
  • особам, яких захопили у полон або які стали заручниками, а також інтернованим у нейтральні держави або зниклими безвісти;
  • особам, які загинули або померли внаслідок отриманих травм або поранень – за весь місяць, в якому людина загинула.

Також документ дозволяє врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги у разі загибелі людини та визначенні повного кола осіб, які мають право на грошову допомогу.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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