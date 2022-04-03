Україні з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було завдано збитків на суму близько $565 млрд.

Про це в інтерв’ю Фактам тижня повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

За його словами, парламентарі готують законопроєкт, яким буде дозволено стягувати майно з російських підприємств, а також підприємств-колаборантів.

– У нас є, по-перше, моральна складова! Росіяни своїми ідіотськими діями, вчинками, агресією своєю завдали надзвичайної шкоди нашій державі. Ми говоримо про майже $565 мільярдів. Це шкода, завдана Україні лунатіками зі Сходу в їх спробі щось тут начебто “денацифікувати”, – сказав нардеп.

Він додав, що Україна очікує компенсації зі сторони РФ, якщо не всього, то хоча б частини з того, що було зруйновано. Але народний обранець вважає, що Росія буде уникати це робити, посилаючись на різні причини.

– Але у нас виникає можливість, як ми можемо самі це зробити. Щоб зробити стягнення на майно громадян РФ, або які пов’язані з РФ на території України. Зараз ми говоримо про 17 тис. компаній, які належать росіянам чи білорусам, – йдеться у повідомленні.

За його словами, зазначені активи мають цінність різного ступеня, але вони “приголомшують”.

– Ми говоримо про сектор мобільного зв’язку. У нас всі, переважна більшість операторів, що пов’язана з РФ. І зараз ми приймаємо нову редакцію закону про примусове вилучення майна російських резидентів, і вона спрямована для унеможливлення швидкого перепису акцій або компаній, таких, наприклад, як Київстар. Або інших компаній, звідки вони хочуть оперативно повиходити, – сказав Дмитро Наталуха.

Він зауважив, що мова не лише про поширення на громадян РФ, а йдеться про прирівняння до так званих резидентів РФ – колаборантів: не лише фізичні особи, але і юридичні.

– Умовно кажучи, наприклад, якщо на території України діє Лєруа Мерлен, і якщо така ж компанія, з такою ж маркою, діє на території РФ, то у РНБО є всі підстави визнати структуру колаборантом, і почати процедуру стягнення майна, – сказав нардеп.

Він повідомив, що є окремі сектори, де домінують російські компанії, і вони мають важливі значення.

– Ми говоримо про мобільний зв’язок, ми говоримо про компанії з видобутку газу, ми говоримо про нерухомість, багато нерухомості преміум-класу, готелів… Ми говоримо про банківський сектор, де є Альфа-Банк, ми говоримо про Енергомашспецсталь, найбільший виробник спеціальних сплавів в Україні, – заявив голова комітету ВРУ.

За його словами, в цих підприємствах вже починається переписування активів на українців, на підставних осіб, на офшори тощо.

– В новій редакції закону ми говоримо про конкретну дату, коли російські бенефіціари або резиденти здійснювали керівні чи управлінські функції – це 24 лютого 2002 року. Ми проводимо певну межу. Далі можете скільки завгодно переписувати, але якщо до 24 лютого 2022 року ви здійснювали керівну діяльність з бенефіціарами з РФ, то вибачте, – розповів Дмитро Наталуха.

За його словами, як продемонстрував березень – економіка є ще одним фронтом у війні проти РФ.

Нардеп розповів, що при інвентаризації, яку провела НАЗК всіх реєстрів було виявлено ознаки належності до громадянства РФ 157 тис. осіб які проживають за посвідками та 17 тис. осіб, які тимчасово проживають. За його словами, це кандидати на перевірку.

– Гроші – це половина справи. Інша половина справи – це диверсія, яка може відбутися в економіці, за бажанням. Чим нам пощастило – тим, що над процесом виявлення російських активів працює велика міжнародна група OCCRP, вони активно і багато викладає активів, які вони можуть знайти, – сказав нардеп Наталуха.

За його словами, частину українських виробничих потужностей ще до війни придбали росіяни, щоб залишити ці виробництва бездіяльними.

– Є у нас Сумський, відомий завод Фрунзе. Росіяни його придбали, довели до банкрутства, і далі лишали його в такому стані, щоб він був неконкурентноздатний. Або Крюківський завод, який вони просто помножили на нуль, скопіювавши виробничі лінії у себе. Таких історій дуже багато, вони робили це дуже системно, вони дуже системно і агресивно-вороже поводили себе по відношенню до України, – сказав він.

Дмитро Наталуха заявив, що на початок 2019 року лише активних і видимих бенефіціарів з Росії нараховувалось на $8,9 млрд активів. При цьому, за словами нардепа, якщо рахувати компанії, де бенефіціари РФ не можна побачити одразу, “то можна множити цю суму на 3 чи на 5”.

Нагадаємо, протягом березня через розв’язану Росією повномасштабну війну проти України, експорт українською продукції скоротився вдвічі.