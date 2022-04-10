Первый за столетие внешний дефолт России на данный момент выглядит фактически неизбежным. Об этом говорится в материале Bloomberg в воскресенье, 10 апреля.

Сообщается, что Казначейство приостановило выплаты долларового долга России со счетов в банках США, усилив ограничения в отношении страны. Затем, когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, Россия нарушила условия по двум облигациям, заплатив инвесторам рубли вместо долларов.

– Это подтолкнуло часы обратного отсчета. Они тикают с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале, а США и другие страны нанесли ответный удар по банкам, компаниям и олигархам. Замораживание золотовалютных резервов центрального банка отключило Россию от мировой финансовой системы, сделав ее страной, находящейся под самыми большими санкциями, за считанные дни, – отметили журналисты.

Так, правительству Владимира Путина мешает блокировка активов, а западные страны заклеймили его и его страну как изгоя – в политическом, экономическом и финансовом плане.

Согласно последним данным ICE Data Services, облигации страны уже торгуются на глубоко проблемной территории, и страхование долга теперь предполагает почти 90-процентную вероятность дефолта в этом году.

Отметим, что в последний раз Россия объявляла дефолт в 1998 году, но тогда это касалось внутреннего долга. По внешнему долгу последний дефолт был после революции 1917 года.

Напомним, в субботу, 9 апреля, S&P сообщило, что Россия находится в состоянии выборочного дефолта после того, как 4 апреля она использовала рубли для выплаты по долларовым облигациям.