Перший за століття зовнішній дефолт Росії на даний момент видається практично неминучим. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg у неділю, 10 квітня.

Повідомляється, що Казначейство призупинило виплати доларового боргу Росії з рахунків у банках США, посиливши обмеження щодо країни. Потім, коли спробу платежу у твердій валюті було заблоковано, Росія порушила умови за двома облігаціями, заплативши інвесторам рублі замість доларів.

– Це підштовхнуло годинник зворотного відліку. Він цокає з того часу, як Росія вторглася в Україну в лютому, а США та інші країни завдали удару у відповідь по банкам, компаніям і олігархам. Заморожування золотовалютних резервів центрального банку відключило Росію від світової фінансової системи, зробивши її країною, яка перебуває під найбільшими санкціями, за лічені дні, – зазначили журналісти.

Так, уряду Володимира Путіна заважає блокування активів, а західні країни затаврували його та його країну як ізгоя – у політичному, економічному та фінансовому плані.

Згідно з останніми даними ICE Data Services, облігації країни вже торгуються на глибоко проблемній території, і страхування боргу тепер передбачає майже 90-відсоткову ймовірність дефолту цього року.

Зазначимо, що востаннє Росія оголошувала дефолт у 1998 році, але це стосувалося внутрішнього боргу. По зовнішньому обов’язку останній дефолт був після революції 1917 року.

Нагадаємо, у суботу, 9 квітня, S&P повідомило, що Росія перебуває у стані вибіркового дефолту після того, як 4 квітня вона використала рублі для виплати за доларовими облігаціями.