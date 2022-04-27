Пока в западных областях из-за наплыва переселенцев дефицит свободного жилья, а цены на аренду выросли кое-где вдвое, в Киеве ситуация противоположная. В апреле рынок столичной недвижимости начал оживать: количество предложений свободного жилья существенно выросло, а цены, по словам риэлторов, упали вполовину, а то и больше.

Сохранится ли тенденция, Факты ICTV расспросили Юрия Питу, президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Сколько сейчас стоит аренда квартиры в Киеве

В Киеве ситуация на рынке недвижимости совсем нехарактерна – количество предложений в разы превышает спрос. То есть свободного жилья много, а арендовать его особо некому. Если раньше за квартирой с хорошим ремонтом, за адекватные деньги выстраивались очереди, то сейчас такие объявления могут долго висеть в сети.

По данным одного из сайтов по поиску недвижимости, в Киевской области сейчас 9 840 объявлений по долгосрочной аренде домов, квартир и комнат, а в Киеве – 6 875 предложений. По словам Юрия Питы, цены на аренду квартир в Киеве упали достаточно существенно – до 50%, а то и больше, в том числе из-за низкого спроса на жилье. Люди хоть и возвращаются в столицу, но в основном это киевляне, у которых есть собственное жилье.

Не считая этого, нет огромного спроса на квартиры и посреди переселенцев. Люди переезжают в основном в западные области. В Киеве по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано только 26 тыс. внутренне перемещенных лиц.

— Многие выехавшие и не будут возвращаться. Это те, кто уехал за границу, они прекратили отношения аренды, освободили помещение. Плюс те, кто должен продавать квартиры, не факт, что они сейчас это будут делать, потому что цены на продажу недвижимости тоже упали. Владельцам лучше сдать квартиру в аренду на определенный период, заработать хотя бы минимальные средства. Поэтому определенный процент квартир с рынка продаж выйдет на рынок аренды, – объясняет Юрий Пита.

Самое дешевое жилье сейчас можно найти в Деснянском районе: в среднем 7 тыс. грн за однокомнатную, 9 тыс. за двухкомнатную и 11 тыс. грн за квартиру с тремя комнатами.

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На столичной Оболони просят 10 тыс. грн за однокомнатное, 14 тыс. за двухкомнатное и около 19 тыс. за трехкомнатное жилье.

На Левом берегу ценовые предложения такие: 11 тыс. грн за однокомнатную, 15 тыс. за двухкомнатную и 20 тыс. за трехкомнатную квартиру.

Но есть и более дешевые предложения за 7-8 тыс. грн, причем это жилье среднего сегмента, то есть с хорошим ремонтом и удобствами.

Что будет с ценами на аренду квартир дальше

Однозначного ответа у специалистов нет, все будет зависеть от хода боевых действий в Украине. Если в город начнут возвращаться больше людей, рынок на это мгновенно отреагирует.

— Где-то месяц еще ситуация будет столь нестабильной. Деньги-то кончаются, люди без работы, переселились, имея запас прочности, но он иссякает. Люди будут либо возвращаться домой, либо искать жилье в меньших городах, – подводит итог президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Кроме западных областей, сейчас сложно найти свободную недвижимость в Полтавской области, ведь область приняла много харьковчан. А также в Днепре. Несмотря на близость к областям, где продолжаются боевые действия, Днепр ежедневно принимает сотни переселенцев. По словам риэлторов, стоимость аренды жилья в Днепре выросла по меньшей мере на 10%.