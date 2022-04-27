Поки у західних областях через наплив переселенців дефіцит вільного житла, а ціни на оренду зросли подекуди вдвічі, у Києві ситуація протилежна. У квітні ринок столичної нерухомості почав оживати: кількість пропозицій вільного житла суттєво зросла, а ціни, за словами рієлторів, впали вполовину, а то й більше.

Чи збережеться тенденція, Факти ICTV розпитали Юрія Піту, президента Асоціації фахівців з нерухомості України.

Скільки зараз коштує оренда квартири в Києві

У Києві ситуація на ринку нерухомості зовсім нехарактерна – кількість пропозицій у рази перевищує попит. Тобто вільного житла багато, а орендувати його особливо немає кому. Якщо раніше за квартирою з хорошим ремонтом, за адекватні гроші вишиковувалися черги, нині такі оголошення можуть довго висіти в мережі.

За даними одного з сайтів з пошуку нерухомості, на Київщині зараз 9 840 оголошень з довгострокової оренди будинків, квартир і кімнат, а у Києві – 6 875 пропозицій. За словами Юрія Піти, ціни на оренду квартир у Києві впали достатньо суттєво – до 50%, а то і більше, зокрема через низький попит на житло. Люди хоч і повертаються в столицю, але в основному це кияни, які мають власне житло.

Крім того, немає великого попиту на квартири і серед переселенців. Люди переїжджають здебільшого у західні області. У Києві станом на зараз зареєстровано лише 26 тис. внутрішньо переміщених осіб.

– Багато людей, які виїхали, вони і не будуть повертатися. Це ті, хто виїхав за кордон, вони припинили відносини оренди, звільнили приміщення. Плюс ті, хто мав продавати квартири, не факт, що вони зараз це робитимуть, бо ціни на продаж нерухомості теж впали. Власникам краще здати квартиру в оренду на певний період, заробити хоча б мінімальні кошти. Тому певний відсоток квартир з ринку продажу вийде на ринок оренди, – пояснює Юрій Піта.

Найдешевше житло нині можна знайти в Деснянському районі: у середньому 7 тис. грн за однокімнатну, 9 тис. за двокімнатну та 11 тис. грн за квартиру з трьома кімнатами.

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На столичній Оболоні просять 10 тис. грн за однокімнатне, 14 тис. за двокімнатне та приблизно 19 тис. за трикімнатне житло.

На Лівому березі цінові пропозиції такі: 11 тис. грн за однокімнатну, 15 тис. за двокімнатну та 20 тис. за трикімнатну квартиру.

Але є й дешевші пропозиції за 7-8 тис. грн, причому це житло середнього сегменту, тобто з хорошим ремонтом та зручностями.

Що буде з цінами на оренду квартир далі

Однозначної відповіді у фахівців немає, все залежатиме від перебігу бойових дій в Україні. Якщо до міста почнуть повертатися все більше людей, ринок на це миттєво відреагує.

– Десь місяць ще ситуація буде такою нестабільною. Гроші-то закінчуються, люди без роботи, переселились, маючи запас міцності, але він вичерпується. Люди будуть або повертатися додому, або шукати житло в менших містах, – підсумовує президент Асоціації фахівців з нерухомості України.

Крім західних областей, нині складно знайти вільну нерухомість на Полтавщині, адже область прийняла багато харків’ян. А також у Дніпрі. Попри наближеність до областей, де тривають бойові дії, Дніпро щодня приймає сотні переселенців. За словами рієлторів, вартість оренди житла у Дніпрі зросла щонайменше на 10%.