В Укране запретят повышать тарифы на газ, тепло и воду

В ближайшее время в Украине могут быть приняты запреты на повышение тарифов на коммунальные услуги.

Соответствующее предложение вынесли на обсуждение на заседании Кабмина 10 мая.

Так, правительство выступало за мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и воду на период военного положения и еще полгода после его завершения. Подробнее о моратории рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения. Тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально, — заявил глава Кабмина.

Также, по словам премьера, в рамках этих законопроектов нужно будет определить компенсаторные механизмы, позволяющие поддерживать должный уровень критической инфраструктуры и ее восстановления.