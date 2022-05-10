В Україні заборонять підвищувати тарифи на газ, тепло та воду

Найближчим часом в Україні можуть ухвалити заборону на підвищення тарифів на комунальні послуги.

Відповідну пропозицію винесли на обговорення на засіданні Кабміну 10 травня.

Так, уряд виступив за мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і воду на період воєнного стану та ще пів року після його завершення. Детальніше про мораторій розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Уряд подасть до Верховної Ради законопроєкти, що передбачають мораторій на підвищення тарифів на період воєнного стану і 6 місяців після його завершення. Тарифи на газ і його розподіл, а також тепло і гарячу воду не зростатимуть. У ці складні дні будь-яке підвищення тарифів точно не актуальне, – заявив глава Кабміну.

Також, за словами прем’єра, в рамках цих законопроєктів потрібно буде визначити компенсаторні механізми, що дозволяють підтримувати належний рівень критичної інфраструктури та її відновлення.