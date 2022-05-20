Травень, 20 в 18:14

Підстав для підвищення курсу долара в Україні зараз немає. А нинішнє подорожчання американської валюти в небанківських обмінниках спровоковано діями спекулянтів.

Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону інвестиційний банкір Сергій Фурса, коментуючи прогнози, що курс долара може досягнути навіть позначки в 40 грн.

Фурса нагадав про нещодавнє інтерв’ю голови Національного банку України Кирила Шевченка, в якому пролунала фраза про можливу відмову в майбутньому від фіксованого валютного курсу.

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Експерт пояснив, що ця фраза була не досить чітко інтерпретована в медіа, а згодом її підхопили спекулянти.

– Не треба готувати людей до курсу 40 грн/долар… Чому зараз раптом відбулося це сповзання гривні? Зараз немає жодної економічної причини, якогось нового фактору. Відбулася погана комунікація. Тому що було інтерв’ю голови Національного банку. В цьому інтерв’ю прозвучала фраза, що НБУ у майбутньому може розглянути відмову від фіксованого валютного курсу. Як це подалося в пресі та почало розповсюджуватися: що НБУ готується перейти до вільного курсоутворення. Хоч зараз НБУ про це навіть не думає. Але цю тезу підхопили спекулянти і почали розганяти динаміку курсу. Він перейшов з 33 грн до 37 грн буквально за кілька днів… Тому якихось передумов для падіння немає, є спекулятивний тиск, – зазначив Фурса.

Водночас він наголосив, що такі “гойдалки” курсу досить небезпечні в умовах повномасштабної війни, коли ситуація в країні нестабільна, а люди налякані.

Фурса висловив думку, що зараз курс долара навіть може повернутися “до більш звичних для нас цифр”.

Експерт додав, що Національний банк України має інструментарій для впливу на курс. Зокрема, НБУ продає частину резервів на валютному ринку для підтримки більш-менш стабільного курсу.

Варто зазначити, що Нацбанк у п’ятницю, 20 травня, скасував деякі обмеження курсу продажу валюти. Йдеться про скасування обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Крім того, скасовується обмеження на встановлення курсу, згідно з яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.