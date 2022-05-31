Повышение тарифов на тепло с 1 июня в три раза: почему этого не будет

Май, 31 в 16:31

Уже с 1 июня тарифы на тепловую энергию для нужд населения могут возрасти втрое. Об этом в письме правительству заявила межотраслевая ассоциация Укртеплокоммунэнерго.

Тепловики жалуются, что вынуждены будут прибегнуть к повышению тарифов из-за роста цены газа.

– Цена газа для производства теплоэнергии для нужд населения с 1 июня 2022 года вырастет в 3,9 раза. Поскольку в структуре стоимости 1 Гкал газовая составляющая в среднем составляет 80%, то тариф на теплоэнергию для населения соответственно возрастет, по меньшей мере, в три раза и составит более 5 тыс. грн/Гкал, — говорится в письме.

Во избежание роста тарифов ассоциация призывает Кабмин определиться с механизмом компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами на тепловую энергию и тарифами, применяемыми для населения на уровне прошлого отопительного сезона.

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– На сегодняшний день, согласно закону Украины О ценах и ценообразовании, обязанность возместить разницу в тарифах возлагается на органы местного самоуправления за счет средств местных бюджетов. Однако действенного законодательного механизма компенсации этой разницы в тарифах пока нет. Следовательно, предприятия ТКЭ не в состоянии закупить газ для текущих нужд и предстоящего отопительного сезона, — отмечают в Укртеплокоммунэнерго.

Между тем, в Офисе президента ранее подчеркнули, что на период войны цены на газ и тепло для населения не изменятся, а разницу в тарифах тепловикам покроет государство. Соответствующие законодательные изменения уже готовятся.

– Варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей предприятий ТКЭ сейчас анализируются и будут предложены на рассмотрение ВРУ. Основная цель разрабатываемого сейчас проекта – сохранение действующих тарифов на газ и тепло для населения как минимум на время войны, – отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В Нафтогазе также добавили, что совместно с Кабинетом министров Украины и Верховной Радой прорабатывают решения, необходимые для сдерживания тарифов.

– Законопроект, который приняло правительство, предусматривает, что часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов. Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ. Этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с Нафтогазом и погасить просроченную задолженность, – говорится в сообщении компании.

Как объяснил ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, будет создан специальный фонд госбюджета для поступлений от международных доноров. И именно из этого фонда будет возможность удерживать тарифы на газ для населения, компенсировать разницу в тарифах для предприятий теплокоммунэнерго и операторов газораспределительных сетей.

Источник: Укртеплокомуненерго