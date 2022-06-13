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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Рада отложила возврат пошлин на импорт товаров и авто

Валентина Летяк, редактор ленты
імпорт експорт
Фото: Depositphotos

На этой неделе Верховная Рада не будет рассматривать правительственный законопроект №7418, предусматривающий отмену с 1 июля пошлин и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

– Голосования в Раде по законопроекту №7418 на этой неделе не будет. Но будет в июне, – написал нардеп в соцсети.

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 9 июня рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №7418, инициированный Кабмином.

В случае его принятия в Украине с 1 июля могут вернуть все пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили.

Документ зарегистрирован в парламенте 30 мая.

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