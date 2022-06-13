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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рада відклала повернення мита на імпорт товарів та авто

Валентина Летяк, редакторка стрічки
імпорт експорт
Фото: Depositphotos

Цього тижня Верховна Рада не розглядатиме урядовий законопроєкт №7418, який передбачає скасування з 1 липня мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

– Голосування в Раді щодо законопроєкту №7418 цього тижня не буде. Але буде в червні, – написав нардеп у соцмережі.

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 9 червня рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкт №7418, ініційований Кабміном.

У разі його ухвалення в Україні з 1 липня можуть повернути всі мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі.

Документ зареєстровано у парламенті 30 травня.

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