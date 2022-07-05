Липень, 05 в 16:18

У 2022 році валовий внутрішній продукт (ВВП) України впаде не менше ніж на 35%.

Про це поінформував прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на економічному форумі в швейцарському Лугано, присвяченому післявоєнній відбудові України.

– Економіка сьогодні виходить із шокової коми, яка була в перший місяць-півтора після початку цієї війни. Нам вдалося провести відносно успішну посівну кампанію, перезапустити логістику через західний кордон, відновити частину ланцюжків виробництва і поставок. Однак все це не повинно вводити в оману. Просідання ВВП цього року очікується на рівні не менше ніж 35%, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що Росія цілеспрямовано нищить економіку України, блокує порти та обстрілює цивільну інфраструктуру. Зокрема, знищено десятки тисяч будинків та квартир, зруйновано і пошкоджено 25 тис. км доріг, понад 300 мостів, 12 аеропортів, тисячі шкіл, сотні лікарень.

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– Збитки оцінюють у щонайменше $750 млрд. Нещодавно президент Європейського інвестиційного банку озвучив суму, необхідну на відбудову економіки України: із врахуванням усіх економічних втрат, зниження ВВП – це понад $1 трлн, – зазначив Шмигаль.

Прем’єр також розповів, що Україна в умовах повномасштабної війни показала надзвичайну стійкість: працюють енергетична та банківська системи, державні органи влади та держпослуги. Держава виплачує всі соціальні платежі, відновлює критичну інфраструктуру, платить зарплати та пенсії.

– Ми готові перезапускати бізнес, запустили спеціалізовані програми з цього приводу, – додав Шмигаль.

За оцінкою Держстату, станом на перший квартал 2022 року ВВП України скоротився на 15,1% у річному вимірі.

У середині червня в Національному банку України інформували, що українська економіка поступово відновлюється з моменту найбільшого падіння в березні. В результаті цього спад у травні сповільнився до 35-40%.

Джерело: URC 2022